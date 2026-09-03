Кандидаты в депутаты Госдумы, кроме представителей КПРФ, массово игнорируют теледебаты, чтобы не повышать общественный интерес к своим партиям и тем самым помочь «Единой России» сохранить большинство. Об этом корреспонденту RTVI заявил зампред думского комитета по развитию гражданского общества, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Здесь два фактора. Первый, если вы обратите внимание, минимальная активность «Единой России» в плане агитационных материалов. Это связано с тем, что позиция слабая и упор сделан на административную мобилизацию. Когда нам рассказывают, что у них база данных для административной мобилизации, по-моему, 35 млн человек, вот их задача — пригнать с помощью всевозможных форм административного, скажем так, влияния эти 35 млн человек. Причем это „свои“», — сказал Обухов.

Он также обратил внимание на то, что дебаты — это «привлечение общественного внимания, повышение общественного интереса и, соответственно, повышение явки».

«В нынешних условиях явка «Единой России» не нужна. Им нужен административный избиратель. Это корпоративная мобилизация, это соцработники, это пенсионеры, это бюджетники. И с помощью этого они решат при низкой явке проблему [получения в Госдуме] конституционного большинства», — рассуждает парламентарий.

Обухов также объяснил, почему игнорируют теледебаты и другие партии.

«Всем сателлитам велено спать, потому что, не дай бог, они будут развлекать публику, как, допустим, «Партия прямой демократии», или [лидер Партии пенсионеров] Эрик Праздников — праздник души пенсионеров будет устраивать. То есть им это не шибко нужно», — выдвинул версию собеседник RTVI.

Теледебаты в преддверии выборов в Госдуму стартовали 31 августа. Сами выборы пройдут 18-20 сентября.

31 августа в Рязани на телеканале «Россия 1» не состоялись дебаты кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатному 158-му избирательному округу — ни один из них не явился в студию.

1 сентября на дебаты, которые транслировались в эфире ГТРК «Удмуртия», пришел единственный кандидат — коммунист Иван Гвоздак. Помимо представителя КПРФ, на них ожидались кандидаты от «Единой России», «Новых людей» и «Зеленых».