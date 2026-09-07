Борьба за кандидата в Госдуму Николая Бондаренко продолжится, КПРФ подаст кассационную жалобу на решение суда, которое стало основанием для решения ЦИК аннулировать его регистрацию. Об этом RTVI заявил первый зампред КПРФ, депутат ГД Юрий Афонин.

«Что касается Бондаренко, то уже сегодня в Саратове будет подана кассационная жалоба в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Это жалоба на судебное решение об административном взыскании, которое и стало основанием для снятия Бондаренко с выборов. Мы настаиваем на отмене этого решения в силу недоказанности обстоятельств, на основании которых оно вынесено», — сказал он.

Афонин подчеркнул, что «за каждого нашего кандидата, которого пытаются снять, мы боремся, используя все юридические методы, проходя все инстанции».

«И мы добиваемся успеха: нам удалось восстановить на выборах наших кандидатов Михаила Матвеева и Людмилу Клюшникову», — добавил депутат.

По его мнению, ЦИК РФ, как и две судебные инстанции, не захотел прислушаться к здравому смыслу.

Основанием для снятия Бондаренко с выборов стало решение Саратовского облсуда, который 4 сентября рассмотрел апелляцию на решение Октябрьского райсуда Саратова, назначившего блогеру-миллионнику в августе штраф в размере 1 тыс. рублей по протоколу о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

«Нелепость ситуации заключается в том, что речь идет о публикации, сделанной несколько лет назад в фейковом аккаунте, к которому Бондаренко не имеет никакого отношения. При этом, поскольку у Бондаренко везде много подписчиков, все его реальные аккаунты в установленном законом порядке верифицированы Роскомнадзором», — подчеркнул Афонин.

В беседе с RTVI он обратил внимание на то, что единственным членом Центризбиркома, который проголосовал против этого решения, стал Евгений Колюшин, представляющий КПРФ, а все остальные поддержали «очевидно антидемократическое решение».

«Меня, пожалуй, не удивляет, что за это решение голосовал представитель партии власти. Но это же сделали и представители партий, которые пытаются изображать из себя “оппозиционные”. В том числе представитель “Новых людей”, которые сейчас на каждом углу рассказывают, какие они невероятные демократы. Однако это не мешает поддерживать лишение граждан России возможности проголосовать за яркого, известного на всю страну кандидата», — подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил, что фракция в одиночку борется против наступления на информационные права граждан.

«Когда коммунисты в парламенте вносили протокольные поручения с требованием к власти официально разъяснить, почему блокируется Telegram, почему блокируются VPN, “новолюды” не давали принять эти решения в одном ряду с ЕР и ЛДПР», — констатировал Афонин.