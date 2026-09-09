Переход Армении на стандарты НАТО уничтожит страну, заявил RTVI депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Чтобы перейти на стандарты НАТО, надо, чтобы кто-то за это давал денег. А когда начнут давать денег, они тем более сядут в кабалу и потихоньку свою страну уничтожат», — порассуждал парламентарий.

Гурулев также сказал, что «Армения сегодня во всех отраслях полностью находится на внешнем управлении».

«В том числе по переходу на стандарты НАТО — они к этому стремятся, они к этому уверенно идут. Другой вопрос, что перейти на стандарты НАТО у них не получится. Страна-то нищая», — считает депутат.

Переход на воинское приветствие по стандартам НАТО, о котором сообщили армянские СМИ, — «это не первая ласточка», указал Гурулев.

«Господин [премьер Армении Никол] Пашинян давно старается оторваться от России и ведет свою страну, честно говоря, к краху. Это прекрасно многие понимают. Но, тем не менее, на сегодняшний день, к сожалению, в Армении — внешнее управление, там посольство США насчитывает 2300 человек», — добавил собеседник RTVI.

Ранее онлайн-издание hraparak.am сообщило со ссылкой на источники, что военнослужащим в Армении предписано отдавать честь по стандартам НАТО, поднося руку к голове и сняв головной убор. Как утверждается в статье, «военным эти бессмысленные изменения явно не нравятся». В армянском Минобороны сообщили агентству «Sputnik Армения», что такого решения не принималось, хотя обсуждения на этот счет идут.