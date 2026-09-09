Московские стандарты благоустройства хотели бы видеть в своем населенном пункте 87% туристов, побывавших в столице за последние два года. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ, проведенного по заказу РИА Новости. Против высказались 8% опрошенных, затруднились ответить 5%.

При сравнении Москвы с местом постоянного проживания туристы чаще отдавали предпочтение столице. Комфортность московских парков и скверов оценили выше 83% опрошенных, спортивной инфраструктуры на открытом воздухе — 78%, детских площадок — 77%, мест отдыха у воды и пляжей — 65%.

Часть столичных решений уже дошла до регионов: 53% туристов встречали у себя в регионе или населенном пункте практики в сфере благоустройства, общественных пространств или городских сервисов, которые ранее видели в Москве. Несколько таких решений назвали 15% опрошенных, отдельные — 38%. Не заметили ничего подобного 41%.

Чаще всего речь идет об обновлении городских парков и набережных (60%), благоустроенных парках, скверах и набережных (57%), скамейках, городских качелях и других местах для отдыха (56%), современных детских и спортивных площадках (55%). Реже туристы упоминали озеленение и оформление общественных пространств (45%), велосипедные дорожки и прокат велосипедов (43%), сезонные фестивали и ярмарки (35%), благоустройство территорий возле школ и поликлиник (31%), городскую навигацию и указатели (29%).

Заместитель директора по социальным исследованиям АЦ ВЦИОМ Наталья Даудрих отметила, что опыт столицы влияет на формирование стандартов благоустройства в других регионах, а туристы после поездки переносят эти ожидания домой. По ее словам, эффект дает комплексный подход, когда базовые городские задачи — работа транспорта, освещение улиц, озеленение — дополняются обновлением поликлиник, школ и общественных пространств, а также городскими фестивалями. В 2025 году, по данным Даудрих, Москву посетили 26,5 млн человек, зарубежный поток составил около 10%.

Опрос прошел с 8 по 10 августа 2026 года среди 1627 россиян, приезжавших в Москву в 2024—2026 годах с туристическими, деловыми или личными целями.