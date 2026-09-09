Генпрокурор Украины Кравченко ушел в отставку после обысков по делу о коррупции, Путин и Трамп обсудили по телефону урегулирование конфликта, Румыния задержала россиянина по подозрению в слежке за базами НАТО. Bloomberg пишет, что союзники Киева готовятся к затяжной войне, а также рассказывает, как Турция и Россия расширяют сотрудничество по удобрениям. Тем временем в Financial Times вышла статья о дипломатическом скандале Исландии и США из-за карты Трампа. Подробнее — в дайджесте RTVI.

1. Отставка генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку вечером 8 сентября — всего несколькими часами ранее он отвергал обвинения в коррупции и отказывался уходить. Отставка последовала за обысками в ведомстве по делу о предполагаемом покровительстве телефонным мошенникам: по версии антикоррупционных органов, участники схемы получали деньги за защиту мошеннических кол-центров и отмывали миллионы гривен через покупку недвижимости и ювелирных изделий. Следствие опубликовало фото сейфа с долларовыми купюрами. После обысков задержали заместителя главы международного отдела прокуратуры Сергея Кропиву; всего по делу проходят пять подозреваемых, их имена не раскрываются. Сам Кравченко отрицает связь со схемой и называет отставку решением не превращать пост генпрокурора в инструмент политической борьбы.

2. Задержание в Румынии по подозрению в шпионаже

В Румынии по подозрению в шпионаже задержали 40-летнего гражданина России. По данным спецслужб, с февраля он находился под наблюдением и получал задания от куратора в России через зашифрованные сообщения. Мужчину подозревают в сборе фотографий военных объектов, включая базы, которые использует НАТО, а также украинских транспортных самолетов «Антонов» — по версии следствия, ему поручили фиксировать их во время пребывания в Румынии. Местные СМИ также сообщают о съемке передвижений войск и техники. Румынская разведка заявляет, что операция позволила предотвратить диверсию, но способ предполагаемого нападения не раскрывает. 8 сентября прокуроры распорядились задержать мужчину и запросили его арест на 30 суток. Россия ранее неоднократно отрицала причастность к диверсиям в Европе.

3. Союзники Киева допускают затягивание войны до 2027 года

Союзники Киева, по данным Bloomberg, готовятся к тому, что война в Украине продлится и в 2027 год. Поездка спецпосланников США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев, по их оценке, существенного прорыва не принесла. Уиткофф говорит о прогрессе переговоров, Россия подтверждает готовность их продолжать, но одновременно европейские страны готовят закупку американских ракет Patriot для Украины на зиму — взносы пойдут через механизм НАТО PURL. Источники агентства ожидают усиления ударов по энергетике Украины зимой и полагают, что Россия рассчитывает укрепить переговорную позицию к весне.

4. Путин и Трамп обсудили урегулирование по телефону

Financial Times выпустила материал, посвященный телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин заявил, что Россия не планирует агрессивных действий против Европы, и назвал обвинения в подготовке диверсий предлогом для увеличения военных расходов ЕС и помощи Украине. Таково содержание беседы в изложении помощника президента Юрия Ушакова (Белый дом свою версию на момент публикации не представил). Основную часть разговора, по словам Ушакова, посвятили урегулированию конфликта: президенты положительно оценили поездку американских переговорщиков в Москву и Киев и договорились продолжить работу через этот канал. Путин также изложил свое видение шагов США, необходимых для немедленного прекращения огня, но конкретные предложения неизвестны. Издание напомнило о сохраняющихся разногласиях: Москва ранее настаивала на территориальных уступках и ограничении украинских вооруженных сил, Киев считал такие условия капитуляцией.

5. Турция и Россия договорились об удобрениях

Турция подписала с Россией меморандум об увеличении закупок удобрений. Bloomberg отмечает, что турецкие заводы способны выпускать больше, чем нужно стране, но зависят от импортного сырья. По данным турецкого Минсельхоза, соглашение освобождает Турцию от российских ограничений на экспорт азотных и фосфатных удобрений и аммиака; цель — обеспечить поставки перед осенним севом. Решение связано с перебоями закупок карбамида у стран Персидского залива после нарушения судоходства в Ормузском проливе. Турция производит около пяти миллионов тонн удобрений в год при потребности примерно в семи миллионах, хотя мощности заводов превышают восемь миллионов тонн — их полную загрузку сдерживает нехватка сырья. При этом растущие риски для судоходства в Черном море, отмечает Bloomberg, заставляют Россию активнее использовать балтийские порты, что удорожает доставку в Турцию.

6. Исландия вызвала посла США из-за карты Трампа

Исландия вызвала посла США после того, как Дональд Трамп опубликовал в соцсети карту, на которой остров вместе с Канадой, Гренландией и другими странами оказался под американским флагом. Премьер-министр Исландии назвала публикацию оскорбительной, а глава МИД отметила противоречие: администрация Трампа советует воспринимать его слова не буквально, но серьезно, и Рейкьявик решил официально напомнить, что страна сама определяет свое будущее. FT отмечает, что раздражение накапливалось и раньше: в январе посол США уже шутил о превращении Исландии в «52-й штат», а Трамп неоднократно говорил о приобретении Гренландии. Реакцию выразили и другие страны: глава МИД Дании назвал карту неуместной, а президент Мексики заявила, что ее страна не станет чужим протекторатом.