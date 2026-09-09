Свадьба сына бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова стала самой дорогой и роскошной в стране за этот год, считают СМИ: по их данным, торжество в Нальчике обошлось более чем в 100 млн рублей. RTVI собрал все, что известно о празднике и его участниках.

Свадьбу Канокова-младшего сравнивают с празднованием замужества блогера Иды Галич, которое обошлось примерно в 50 млн рублей. Это вдвое меньше, чем потратили Каноковы, отмечают «Известия».

Мероприятие прошло в резиденции Ridada. На праздник пригласили 620 гостей, сообщает StarHit. Площади особняка — около 2000 кв. метров — не хватило, поэтому рядом установили дополнительный шатер.

Подготовка площадки, по данным издания, заняла около двух недель, а аренда территории обошлась в 1,5 млн рублей.

Самая крупная статья расходов — декор, на который ушло около 50 млн рублей, говорится в статье: пространство, включая 40-метровую дорожку для молодоженов, оформляли живыми цветами.

Каждый гостевой стол, по данным StarHit, обошелся в 80 тысяч рублей, а ресторанное меню с рыбой, мясом и дорогим алкоголем — более чем в 8 млн рублей. VIP-обслуживание с отдельным официантом для каждой компании гостей стоило порядка 2 млн рублей.

На музыкальную программу, как утверждает издание, было потрачено свыше 20 млн рублей: для гостей выступили Navai, Анна Асти, Магамет Дзыбов и местные артисты.

Невеста Альберта Канокова Лилия была в блестящем платье покроя «рыбка» от люксового бренда Zuhair Murad, сообщает OSN. Стоимость наряда не раскрывается. Позже девушка сменила его на национальный костюм.

Фото со свадьбы привлекли внимание пользователей соцсетей, которые начали обсуждать дороговизну праздника и обвинили новобрачную в корыстных мотивах. Лилия ответила комментаторам, что познакомилась со своим будущим мужем в 10-летнем возрасте.

«Альберт еще в детстве в шутку говорил, что я стану его женой. Многим не понять, что есть вещи важнее денег: доброта, человечность и богобоязненность», — написала новоиспеченная супруга Канокова.

Ее свекор Арсен Каноков возглавлял Кабардино-Балкарию с 2005 по 2013 годы, а сейчас представляет республику в Совете Федерации. Его состояние оценивается в $1,5 млрд, пишет Forbes. Основной актив семьи — группа «Синдика», управляющая 35 торговыми центрами и восемью отелями.

Альберт Каноков — младший из троих детей сенатора. Он окончил университет, работает в «Синдике» и входит в совет директоров. Он также владеет долями в бизнесе сети кофеен Stars Coffee и стал партнером «Ленты» в компании «ДомЛента», сообщают открытые источники.