Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов искать в рамках урегулирования конфликта с РФ компромиссы в сферах энергетики и поставок продовольствия, вызваны безвыходным положением после российских ударов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Парламентарий связал смену риторики Киева с атаками на черноморские порты и энергообъекты. По его утверждению, удары лишили Украину возможности отправлять зерно на продажу.

Толмачев назвал Зеленского нелегитимным. По его словам, удары российских военных объясняются тем, что Украина перевозит вооружения на «якобы гражданских судах» и наносит удары по крупным объектам в России.

«Свои предложения о компромиссах и пересмотре поведения Киев должен высказывать только самому себе», — сказал он.

Заявления украинского лидера депутат расценил как «обманный маневр».

«Киев снова пытается добиться передышки, чтобы перегруппироваться, выиграть время на переговоры с Западом и заполучить новые поставки помощи», — пояснил Толмачев.

Доказательством готовности к диалогу с Москвой, по его мнению, должны стать прекращение огня, сложение оружия и отказ от курса, который он назвал русофобским.

Ранее Зеленский рассказал, что обсудил нехватку ракет-перехватчиков для зимнего усиления ПВО с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они посетили Киев 6 сентября. Этот же вопрос он рассчитывает поднять на встрече с Дональдом Трампом в 20-х числах сентября.

В интервью Axios украинский лидер сообщил, что американские переговорщики привезли идеи по снижению интенсивности боевых действий перед зимой и во время нее. По его словам, они касаются энергетики, экспорта зерна, нефти и газа.

Кроме того, Зеленский допустил новую встречу представителей России, Украины и США. В ее повестку, по его словам, могут войти прекращение ударов по энергетическим объектам и экспортной инфраструктуре, а также обмен военнопленными. Место и сроки переговоров пока не объявлены.

8 сентября президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, стороны обсудили Украину, взаимодействие Москвы и Вашингтона, а также Европу. Американский лидер, добавил представитель Кремля, также отметил, что завершение конфликта откроет возможности для взаимовыгодного сотрудничества США и России.