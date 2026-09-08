Президент Сербии Александр Вучич объявил, что 9 сентября подпишет указ о роспуске Народной скупщины, а досрочные парламентские выборы назначит на 25 октября.

«Завтра в полдень я объявлю о выборах, которые состоятся 25 октября», — заявил он в эфире телеканала RTS.

Глава государства призвал всех участников избирательной кампании найти способ «достучаться до людей», учитывая их потребности и проблемы, а не беспокоиться в первую очередь о себе. Также он подчеркнул, что не стоит прибегать к насилию.

У самих же граждан через 45 дней будет возможность «однозначно выразить свою волю», рассказать, чего они хотят и каким видят будущее.

«Я с радостью приму любой демократический результат, я считаю это важным для государства. Я поздравлю своих оппонентов, если они победят, и не буду злиться, если они меня не поздравят, я к этому привык», — отметил президент Сербии.

Вучич добавил, что ранее получил от правительства предложение о роспуске парламента.

В июне президент Сербии, выступая на митинге своих сторонников в Белграде, сообщил, что вскоре покинет свой пост. Тогда он отметил, что останется на должности главы государства «всего еще несколько недель», после чего в республике должны пройти досрочные президентские и парламентские выборы.