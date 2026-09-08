В Румынии задержали 40-летнего гражданина России, которого обвиняют в сборе военной информации для подготовки диверсий. Об этом сообщило Управление по расследованию организованной преступности и терроризма страны (DIICOT).

По версии следствия, с февраля по июль 2026 года мужчина собирал сведения о румынских и многонациональных военных базах в уездах Клуж, Констанца, Кэлэраши, Илфов и в Бухаресте. Он фотографировал технику вооруженных сил страны и ее союзников по НАТО, а также передвижения личного состава и боевых машин.

В DIICOT утверждают, что россиянин действовал под непосредственным руководством человека, с которым поддерживал связь через зашифрованные мессенджеры, и передавал ему снимки. По оценке прокуроров, сбор информации велся для подготовки «диверсий и саботажа гибридного характера» и представлял угрозу национальной безопасности.

Задержание состоялось 8 сентября. Прокуратура намерена обратиться в Апелляционный суд Бухареста с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу на 30 суток. В ведомстве подчеркнули, что он пользуется процессуальными правами и гарантиями, включая презумпцию невиновности.

Служба информации Румынии (SRI), отвечающая за внутреннюю безопасность, назвала эту операцию предотвращением диверсии, которую, по ее утверждению, координировала Россия. В ней участвовали румынские правоохранительные органы, военная разведка и зарубежные партнеры.

По данным SRI, мужчина находился под наблюдением с февраля. Помимо военных баз, его интересовали центры связи, здания силовых ведомств и критическая инфраструктура.

«Гражданин России получал от посредника указания снимать стратегически значимые военные объекты, включая украинские грузовые самолеты “Антонов” во время их пребывания на территории страны», — говорится в релизе.

Спецслужба утверждает, что выявленная схема похожа на действия диверсионных сетей в европейских странах, которые, по ее версии, координируют структуры из РФ. К ним ведомство относит и случаи, пресеченные в Румынии в 2024 и 2025 годах.

В конце мая отношения Бухареста и Москвы обострились после падения беспилотника на многоквартирный дом в Галаце. Инцидент произошел в ночь на 29 мая, пострадали два человека. Румынские власти назвали дрон российским и возложили ответственность на Москву.

В тот же день президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии российского генконсульства в Констанце и признании его руководителя Андрея Косилина персоной нон грата.

25 июня Москва сообщила об ответном решении: предстоящем закрытии румынского генконсульства в Санкт-Петербурге и объявлении его главы персоной нон грата. МИД России назвал отзыв согласия на работу консульства в Констанце «ничем не обоснованным».