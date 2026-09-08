Израиль резко отреагировал на санкции Лондона против его поселений на Западном берегу реки Иордан: глава МИД Гидеон Саар объявил о закрытии консульства Соединенного Королевства в Иерусалиме и запрете въезда в страну 12 британским политикам, а министр финансов Бецалель Смотрич потребовал выдворить британского посла.

Саар заявил, что Израиль отстранит британских представителей от гуманитарного штаба в Кирьят-Гате и от подготовки сил Палестинской автономии в Рамалле. Запрет на въезд, по его словам, коснется лиц, причастных к антисемитской и антиизраильской деятельности.

«К сожалению, у власти [в Великобритании ]находится враждебное лейбористское правительство, которое систематически действует против Государства Израиль, и оно не оставило нам иного выбора, кроме как наконец ответить. Меры против Израиля не останутся без ответа», — заявил Саар.

Глава МИД перечислил «враждебные» меры, принятые лейбористским правительством Британии с июля 2024 года:

признание палестинского государства,

возобновление финансирования БАПОР,

ограничения экспорта вооружений в Израиль,

санкции против израильских министров,

приостановку переговоров о свободной торговле.

Саар обвинил британцев в грубом вмешательстве в дела суверенного государства и избирательный процесс.

Смотрич выступил с резким заявлением, потребовав немедленно выдворить британского посла из Израиля.

«Выдворите британского посла сегодня вечером! Британский мандат на Земле Израиля закончился», — написал он вчера в соцсети X.

Он предупредил, что Израиль не собирается становиться «половой тряпкой, которую топчет антисемитское правительство».

Также Смотрич назвал Великобританию страной, «завоеванной радикальным исламом», которая пытается спасти себя от экономического и социального упадка, атакуя евреев и Государство Израиль.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал признать Фолклендские острова оккупированной аргентинской территорией.

«Британцы не просто оккупируют эту территорию — они еще и ведут там добычу нефти, обкрадывая аргентинский народ», — заявил он.

После официального объявления санкций Бен-Гвир сообщил, что попросил премьер-министра Нетаньяху закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме, которое, по его словам, открыто действует в интересах Палестинской автономии.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал британские санкции грубым просчетом и вмешательством в демократические выборы суверенного государства.

«Санкции — не решение, решение — диалог. Я говорю всем зарубежным правительствам: остановитесь! Отойдите от тупика санкций и бойкотов и обратитесь к конструктивному диалогу и сотрудничеству», — сказал он.

Причиной резкой реакции израильских властей стало выступление главы МИД Великобритании Эда Милибэнда в Палате общин: он назвал действия радикальных израильтян в Иудее и Самарии этнической чисткой палестинцев.

Британские чиновники на условиях анонимности назвали угрозу Саара беспрецедентной по своей прямоте — это свидетельствует о том, что в Лондоне ее восприняли серьезно, даже не выступив пока с официальным ответом.

«Неопределенная угроза — это инструмент принуждения, который позволяет Израилю сохранять открытый спектр возможных ответов — от выдворения британских дипломатов из координационных центров в Газе до более широких торговых или силовых мер — без обязательств по какому-либо конкретному варианту», — пишет издание Eastern Herald.

В августе Саар резко критиковал Великобританию и лично Милибэнда, заявляя, что высказывания британского правительства об Израиле подпитывают антисемитизм в самой Британии, и подчеркивал право еврейского народа строить жилье в любой точке своей исторической родины.

Чем пригрозил Израилю Милибэнд

Напряженность между Лондоном и Иерусалимом нарастает на фоне военных действий Израиля в Газе и на Западном берегу после нападения с захватом заложников, осуществленного движением ХАМАС 7 октября 2023 года. Ситуацию обострило признание Великобританией государственности Палестины в 2025 году при прежнем правительстве.

Ожидается, что конфликт может усилиться в случае победы действующего премьера Биньямина Нетаньяху на октябрьских выборах. Любое правительство под его руководством прогнозируется как правое и продолжающее нынешний курс, тогда как команда Милибэнда и нового премьер-министра-лейбориста Энди Бернхэма настроена более жестко по отношению к Израилю, чем их предшественники.

Милибэнд заявил, что израильские власти слишком часто закрывали глаза на действия поселенцев, а некоторые члены правительства своими заявлениями и действиями поддерживали принудительное выселение палестинцев.

«Долгое время британское правительство называло такие поселения незаконными. Сегодня я объявляю, что официальная позиция британского правительства заключается в том, что сама оккупация является незаконной», — сказал Милибэнд.

По словам министра, новые меры коснутся запрета на ввоз товаров, произведенных в поселениях, а также точечных санкций против британских структур и физических лиц, причастных к их деятельности.

Милибэнд уточнил, что правительство работает над этим вопросом совместно с союзниками, и попросил парламентариев «немного потерпеть».

Отдельно Милибэнд остановился на проекте застройки района E1 в поселении Маале-Адумим. Израиль в августе выставил на тендер участки под 1234 дома в этом районе, что в перспективе позволит довести застройку в границах поселения до 3400 домов.

Речь идет о 1200 новых жилых единицах в рамках более крупного проекта на 3000 домов. Проект давно считается «красной линией» для международного сообщества, поскольку способен физически разделить северную и южную части Западного берега.

«Проект прорезает сердце Западного берега и рискует сделать создание палестинского государства нежизнеспособным», — отметил Милибэнд.

Он подчеркнул, что правительство не намерено бездействовать, пока эта перспектива разрушается на практике действиями Израиля на местах.

Заявления Лондона основаны на позиции Международного суда ООН, который в 2024 году в консультативном заключении назвал застройку зоны C Западного берега незаконной — эту позицию давно занимают ООН и многие страны, включая саму Великобританию.

Израиль, в свою очередь, настаивает на своем праве строить жилье для поселенцев в зоне C, которая по Соглашениям в Осло находится под его военным и гражданским контролем, в отличие от зон A и B, подконтрольных Палестинской национальной администрации.

Каких союзников Британии имел в виду Милибэнд

Кроме Великобритании, еще одиннадцать европейских стран заявили о намерении ввести ограничения или поддержать меры против торговли товарами из израильских поселений. Совместное заявление подписали Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

Великобритания, Франция и Канада отдельно сообщили, что подготовят национальное законодательство о запрете торговли товарами из поселений, и приветствовали шаги, уже предпринятые Ирландией, Испанией, Нидерландами, Норвегией и Бельгией.

При этом министры подчеркнули, что признают законные интересы Израиля в сфере безопасности, и повторили, что осуждают нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

Проект E1 в августе вызвал протест Франции и Германии, потребовавших от Израиля остановить застройку, однако единой позиции по санкциям среди европейских стран так и не сложилось.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц исключил поддержку Берлином санкций ЕС против Израиля, ссылаясь на историческую ответственность страны. Однако их могут ввести Испания, Нидерланды, Бельгия и Ирландия, которые уже принимают меры против товаров из израильских поселений. Аналогичный запрет рассматривает и Норвегия.