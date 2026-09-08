Жители иркутских деревень, чей скот власти велели забрать и уничтожить из-за «заразного узелкового дерматита», получат компенсации «выше рыночной цены». Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после встречи с владельцами животных в Бутырках и Котах.

Размер выплат с учетом доплат от Иркутского муниципального округа составит:

за корову — 304 рубля за килограмм живого веса, из них 224,6 рубля выделят из областного резервного фонда;

за овцу или козу — около 400 рублей за килограмм: к базовым 308 рублям округ добавит примерно 30%;

за свинью — 250 рублей за килограмм, включая муниципальную доплату в 60 рублей.

«Для примера: за корову весом 450 кг владелец получит 136 800 рублей. Это сумма выше рыночной цены. Так мы сделали специально, чтобы людям было с чего начать восстановление поголовья», — написал глава региона.

За изъятых поросят младше полугода возмещение рассчитают с повышающим коэффициентом, поскольку они еще не успели набрать вес, уточнил губернатор.

Кроме того, по словам Кобзева, каждая пострадавшая семья получит 15 тыс. рублей в связи с режимом ЧС в Оёкском административном округе. Деньги начнут перечислять на этой неделе, «без проволочек и лишней бюрократии», пообещал он.

После разговора с населением власти согласовали новое место, где оборудуют яму для сжигания останков убитых животных. Изначально планировалось выкопать ее за деревней Бутырки, но жители выступили против. Новое место расположено в 3 км от деревни и выбрано так, чтобы дым не шел в сторону жилых домов, пояснил губернатор.

Он также сообщил, что к работам по рекультивации привлекут научных сотрудников Иркутского государственного аграрного университета.

Необходимость изъятия и уничтожения скота Кобзев объяснил заключением специалистов и угрозой распространения инфекции.

«Это тяжелое решение, но, если не замкнуть очаг сейчас, инфекция перекинется на другие населенные пункты, и тогда масштаб будет несоизмеримо больше», — отметил он.

Режим ЧС действует в Оёкском округе с 4 сентября. По данным мэра Иркутского округа Леонида Фролова, 8 очагов узелкового дерматита выявлено в деревнях Бутырки и Коты. Жители жаловались, что у них забирали скот без предоставления результатов анализов, в том числе изымали на убой внешне здоровых животных, утверждая, что те уже заражены.

В соцсетях люди обращали внимание, что узелковый дерматит лечится и поддается профилактике, и задавались вопросом, почему власти объявили о столь радикальных мерах.В справке Россельхознадзора говорится, что специфическое лечение не разработано, но при комплексной симптоматической терапии выздоравливает до 90% животных. У переболевших формируется стойкий иммунитет, для профилактики применяется вакцинация. При этом инфекция может протекать без заметных поражений кожи.

Жалобы на уничтожение свиней в Тюменской области

В августе СМИ сообщали о массовом изъятии и забое свиней в пяти районах Тюменской области из-за «особо опасного заболевания». В соцсетях его связывали с африканской чумой свиней, однако региональное управление ветеринарии тогда не раскрыло диагноз, сославшись на ограниченный доступ к такой информации. Владельцам обещали возместить рыночную стоимость животных.

8 сентября тюменское отделение КПРФ назвало последствия этих мероприятий «экологической катастрофой». В партии сообщили, что депутаты Тамара Казанцева и Виктор Соболев после жалоб жителей посетили села Королево и Малышенка, где обнаружили разлагающиеся туши «на зреющем пшеничном поле».

«Забитый у населения скот складируется на готовом к уборке поле полторы недели. Туши разлагаются, издают трупный смрад, их растаскивают птицы и звери, а продукты распада впитываются в плодородный слой», — рассказал первый секретарь Голышмановского райкома КПРФ Николай Эрис.

В публикации также утверждается, что часть владельцев до сих пор не получила компенсаций. Казанцева направила обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием проверить действия чиновников.