В Иркутском муниципальном округе ввели режим ЧС из-за заразного узелкового дерматита у домашнего скота. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что больных животных «придется уничтожить». Жители деревень, где действует карантин, потребовали показать результаты анализов и обосновать необходимость убоя внешне здоровых животных. Фермеры также недовольны размером обещанных компенсаций. Подробности ― в материале RTVI.

Режим ЧС действует с 4 сентября в границах Оёкского муниципального округа, сообщил мэр Иркутского округа Леонид Фролов.

«Понимаю недовольство жителей. Ситуация критическая. <…> Проводятся все мероприятия в соответствии с утвержденным планом областной ветслужбы. Жители не должны препятствовать его проведению», — говорится в телеграм-канале Фролова.

По его словам, в деревнях Бутырки и Коты выявлено восемь эпизоотических очагов. Сотрудники ветеринарной службы проводят подомовой обход хозяйств.

Предварительной причиной распространения инфекции Фролов назвал нелегальный ввоз в округ мелкого рогатого скота.

В очаге заболевания и угрожаемой зоне запрещено ввозить животных в хозяйства и вывозить оттуда, пасти крупный рогатый скот, вывозить продукты убоя скота и корма, с которыми могли контактировать животные, а также пускать на территорию посторонних людей и транспорт.

Губернатор Кобзев сообщил, что в Бутырках и Котах выявлено 96 зараженных голов крупного рогатого скота.

«Конечно, это горько и тяжело, что больных животных придется уничтожить, но это безопасность других территорий региона», — заявил он.

Администрация Иркутского округа определила место для «ликвидационных мероприятий», сообщил Фролов. Останки животных сожгут. Как пишет издание «БГ — Иркутск», скотомогильники подготовлены за деревней Бутырки, что вызвало вопросы у местных жителей.

Кобзев пообещал рассмотреть вопрос компенсаций пострадавшим хозяйствам и провести внеплановую вакцинацию животных в зоне карантина и на прилегающих территориях.

В комментариях к посту пользователи задались вопросом, чем обусловлены столь радикальные меры, как убой скота, если узелковый дерматит лечится и поддается профилактике.

Недовольство фермеров

Фермеры, у которых изымают скот, пожаловались, что им не предоставили результаты анализов, подтверждающие заболевание, пишет телеграм-канал «Аграрный совет». По словам жителей, власти забирают на убой в том числе внешне здоровых животных, поскольку они уже якобы заражены.

Издание «Бабр Медиа» опубликовало видео, на котором предположительно замглавы ветеринарной службы Иркутской области Иван Лобыцин озвучил размер компенсаций за уничтоженный скот: коровы — по 224 рубля за кг, козы и овцы — по 304 рубля, свиньи — по 190 рублей. Официальные данные по компенсациям не публиковались.

Жители в ответ потребовали компенсировать ущерб по рыночной цене, которая достигает 900 рублей за килограмм говядины. Одна из участниц встречи отметила, что купить корову за 20 тыс. руб. нереально. Еще одна женщина рассказала, что купила свою породистую корову за 80 тыс. рублей.

«Так вы мне возместите тогда, раз вы ее у меня убьете, всю сумму. <…> Вы этими копейками рот нам хотите закрыть?» — возмутилась участница схода.