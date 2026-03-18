Депутат Госдумы Михаил Делягин направил официальный запрос главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием проверить законность массового изъятия и уничтожения сельскохозяйственных животных (текст запроса есть в распоряжении редакции). В своем послании председателю СК Делягин подчеркнул, что в Новосибирской, Омской, Пензенской областях и Республике Алтай под предлогом борьбы с болезнями происходит «форсированный забой» скота, который часто является единственным источником дохода для местных жителей.

«Вместо карантина и лечения — забой скота»

Поводом для обращения стали многочисленные жалобы фермеров. В частности, в Новосибирской области власти ввели режим ЧС из-за вспышки пастереллеза. Однако Делягин указывает на странные обстоятельства: мор начался якобы после вакцинации, а вместо положенного в таких случаях карантина и лечения животных немедленно отправляют на убой, не предъявляя документов.

«Происходит массовое истребление скота, часто являющегося единственным источником существования граждан и фермеров. Данное истребление сопровождается полным игнорированием действующих ветеринарных норм», — говорится в тексте запроса.

Депутат отдельно отметил избирательность мер — в крупных агрохолдингах объявляется стандартный карантин, в то время как скот в личных подсобных хозяйствах уничтожают без разбора. Нередко туши бросают гнить под открытым небом, создавая угрозу распространения инфекций и трупного яда.

Угрозы, ОМОН и задержания

Ситуация в селах накалена до предела. В Новосибирской области жители Козихи и Новопичугово выходят на стихийные протесты, пытаясь перекрыть дорогу технике. По словам очевидцев, вместо диалога власти используют силовые методы.

«Сообщается о насилии и произволе по отношению к гражданам, демонстративном и циничном попрании их законных прав, угрозах (от применения физического насилия до возбуждения уголовных дел) и задержаниях», — отметил Делягин в своем обращении.

Среди задержанных оказались не только возмущенные фермеры, но и журналист «Народного телевидения Сибири» Иван Фролов, который снимал нарушения при утилизации туш на полигонах. Кроме того, к административным арестам приговорены местный фармацевт и депутат сельсовета.

Без документов и объяснений

В селе Новоключи ветеринары усыпили почти 200 животных, включая новорожденных телят и даже годовалого верблюда, пока хозяйки не было дома. При этом люди утверждают, что скот был «заведомо здоровым», а никаких официальных постановлений об изъятии им не предъявляли. Министр сельского хозяйства региона, судя по видео в соцсетях, и вовсе предпочел скрыться от владелицы фермы, не давая пояснений.

Михаил Делягин предупредил главу СК, что подобные действия ведут к росту «общественного негодования» и «дискредитации российской государственности». Парламентарий просит Бастрыкина незамедлительно принять меры для пресечения беспредела, наказать виновных и обеспечить возмещение ущерба пострадавшим семьям.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников сообщил RTVI, что в законодательство готовятся поправки, предусматривающие в том числе компенсации для лишившихся скота.