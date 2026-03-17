Комплекс поправок в законодательство, в том числе касающихся компенсаций, будет подготовлен в связи с массовым изъятием скота, с которым столкнулись фермеры в нескольких регионах России, включая Новосибирскую область. Об этом заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

По словам депутата, ситуация, с которой столкнулись фермеры, «заставляет очень серьезно отнестись к происходящему и принять исчерпывающие меры, потому что могут быть серьезные последствия».

«И чтобы таких последствий не было, следует внести поправки в том числе и в законодательство. Надо все здесь очень четко расписать, распланировать и законодательно закрепить. Я думаю, это будет комплекс поправок, здесь мелочей не бывает», — сказал Плотников.

Ситуация с массовым изъятием и забоем скота обсуждается на заседаниях комитета по аграрным вопросам, речь идет о «задаче государственного масштаба», отметил парламентарий.

Граждане столкнулись с нарушением «основополагающих принципов» и не получили внятных объяснений, указал Плотников.

«С людьми надо взаимодействовать, людям надо объяснять, людям надо рассказывать. Следует принять такие меры, чтобы люди чувствовали, что компенсация есть, потому что скот забрать и уничтожить — это одно, а людям — это же источник для жизни, для существования», — отметил он.

Тем, кто лишился скота, нужно компенсировать потери, и «не просто что-то заплатить», а чтобы суммы компенсаций соответствовали рыночным ценам, подчеркнул Плотников.

«Чтобы люди почувствовали: „да, возникла такая чрезвычайная ситуация, все понимаем, но мы получили достойную компенсацию“. Чтобы люди могли дальше по прошествии времени, после проведения необходимых санобработок, когда время пришло, опять заводить скот и также продолжать заниматься тем любимым делом, которое их кормит и страну кормит», — заключил парламентарий.

С начала марта в нескольких районах Новосибирской области в личных подсобных хозяйствах производится массовое изъятие домашнего скота. В регионе действует режим ЧС из-за распространения среди животных пастереллеза и бешенства. После жалоб Следственный комитет начал проверку по признакам халатности (ст. 293 УК) в действиях чиновников в области, писали «Известия».

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов заявил, что с января в пяти районах был объявлен карантин по этим заболеваниям, под изъятие попали «тысячи коров». По его словам, в регионе было зафиксировано пять очагов пастереллеза, а решение об изъятии животных принято для купирования очагов заболевания, а его распространение удалось остановить. Шинделов уточнил, что с начала марта новых вспышек пастереллеза в области не было. Собственникам предусмотрена компенсация затрат на приобретение новых животных, добавил министр.

О массовом изъятии и забое домашнего скота также сообщали жители и СМИ Пензенской области и Алтайского края. 16 марта карантин по бешенству ввели в трех районах Омской области.

В Кремле заявили, что регионы, где зафиксированы инфекционные заболевания крупного рогатого скота, находятся на связи с федеральным центром, их действия координирует Минсельхоз, передает ТАСС. «Действительно, есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, порекомендовав обращаться за более подробной информацией в Министерство сельского хозяйства.