В Новосибирской области — одном из регионов, где у фермеров массово изымают и забивают скот, — действует режим ЧС из-за распространения среди животных пастереллеза и бешенства. Об этом стало известно только 16 марта, хотя официальных сообщений на правительственных ресурсах по-прежнему нет, а происходящее вызывает возмущение жителей с начала марта. При этом в региональном минсельхозе не сошлись в датах.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов, который ранее убежал от фермерши, добивавшейся ответов после уничтожения ее 200 животных, заявил на встрече с журналистами, что режим ЧС действует уже месяц — с 16 февраля, передал NGS.ru.

В то же время в самом областном министерстве ранее сообщили РИА Новости, что режим ЧС «введен в начале марта». Агентство пишет, ссылаясь на Шинделова, что с января в пяти районах был объявлен карантин по бешенству и пастереллезу.

Глава ведомства объяснил введение режима ЧС тем, что таким образом «выполнены максимально все требования и мероприятия по локализации, купированию особо опасной болезни».

«И это действительно приносит очень большую пользу. Первые очаги локализованы, и сейчас идут работы по дезинфекции, все в плановом режиме», — цитирует его NGS.ru.

Как сказано в публикации, сейчас в регионе пять очагов пастереллеза. Последний раз появление новых очагов фиксировалось более 10 дней назад.

Шинделов отметил, что первые комплекты документов на возмещение ущерба, которые были поданы владельцами хозяйств, сейчас обрабатываются Россельхознадзором.

«Первые люди, которые подали заявления, уже скоро получат компенсацию. При этом изъятие и уничтожение скота требуется только при выявлении в очаге пастереллеза, а не бешенства», — отмечается в статье.

«Мародерство» и «беспредел»: объявлена сумма компенсаций на семью

Также в понедельник региональное правительство утвердило пакет мер поддержки для жителей, утративших домашний скот. Об этом сообщается на странице минсельхоза Новосибирской области во «ВКонтакте».

«В дополнение к существующим компенсационным выплатам за изъятых животных (более 70 тысяч рублей за взрослую корову весом 400 кг), утверждено решение о предоставлении социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за частичной утраты дохода вследствие изъятия животных в ходе противоэпизоотических мероприятий», — говорится в релизе.

Власти обещают предоставлять социальную помощь «ежемесячно в течение девяти месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума», установленного в регионе. При этом выплаты будут полагаться владельцу уничтоженных животных и членам его семьи, которые проживали по его адресу на момент изъятия скота. К ним относятся супруги, их родители, дети до 18 лет и дети до 23 лет, при условии их обучения на очной форме.

«Таким образом, на семью из четырех человек выплата составит 668 160 рублей», — заявляют в минсельхозе.

Также предусмотрено «возмещение части стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами», сказано в сообщении.

На территориях муниципальных районов и муниципальных округов организован прием жителей, которые понесли ущерб в результате массового забоя скота.

В комментариях к этому анонсу люди возмущаются безнаказанностью действий тех, кто изымал и уничтожал скот без официальных предупреждений, разъяснений и документов. Они указывают, что были хозяйства, где животных забирали в отсутствие владельцев, кроме того, у кого-то не было паспортов на этих животных, так что они не смогут потребовать возмещения ущерба.

Также люди выражают уверенность, что после массового забоя цены на домашний скот взлетят и компенсации не покроют ущерба. Они обращают внимание, что нужно потратить четыре года, чтобы из теленка вырастить корову, которая будет давать молоко и кормить семью.

Произошедшее жители называют «мародерством» и «полнейшим беспределом». Они потребовали компенсацию морального вреда, отправить руководство минсельхоза, включая Шинделова, в отставку, а также провести расследование и привлечь «карателей» к уголовной и полной материальной ответственности.

Бегство министра и версия причин истребления скота

Ранее Шинделов оказался в центре скандала после того, как к нему сумела прорваться жительница села Новоключи Светлана Панина. Женщина до этого никак не могла добиться приема — ей отказывали, ссылаясь на плотный график министра. Она рассказала, что 12 марта, пока ее не было дома, к ней приехали и уничтожили весь скот — всего около 200 голов, включая баранов, коров, коз, поросят и трех верблюдов.

Когда Панина потребовала, чтобы Шинделов показал постановление на усыпление скота, тот убежал от нее по коридору. Секретарь министра пригрозила вызвать охрану, если Панина будет вести себя слишком эмоционально. Охранник же посоветовал ей записаться на прием через Госуслуги.

О массовом изъятии и забое домашнего скота также сообщали жители и СМИ Пензенской области и Алтайского края. Жители возмущались тем, как это происходит — без объяснений и документального подтверждения наличия заболевания у животных. Пытавшихся протестовать задерживала полиция. На днях в соцсетях сообщили об аналогичных мероприятиях в Томской области, также случаи массового забоя фиксировали в Якутии.

Как отмечало издание «Брянск.Медиа», в своих жалобах фермеры указывали, что в крупных хозяйствах животных не изымали и не уничтожали — для них просто вводили карантин. Это породило версии о целенаправленном истреблении скота в личных подсобных хозяйствах ради «зачистки» под крупные холдинги.

После массовых жалоб Следственный комитет 10 марта начал проверку по признакам халатности (ст. 293 УК) в действиях чиновников в Новосибирской области, писали «Известия». О проверках в других регионах сведений нет.