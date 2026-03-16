Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов убежал от жительницы села Новоключи Светланы Паниной, которая 16 марта пришла к нему на прием, чтобы обсудить ситуацию с уничтожением скота. Об этом сообщают телеграм-каналы «Сибирский экспресс» и «Осторожно, новости».

По словам Паниной, 12 марта ветеринары, воспользовавшись ее отсутствием дома, уничтожили весь ее скот под предлогом опасного заболевания. «Осторожно, новости» приводят подробный список: 150 баранов, 40 коров, семь коз, три верблюда и два поросенка — всего около 200 голов.

Панина утверждает, что никаких документов ей не предъявили, а перед убоем животных не взвешивали. При этом власти обещали компенсацию из расчета 250 рублей за 1 кг.

14 марта женщина провела одиночный пикет у здания правительства Новосибирской области с обращением к губернатору Андрею Травникову. Тот к ней не вышел.

Спустя пару дней Панина отправилась в приемную министра Шинделова. По версии «Сибирского экспресса», секретарь сослалась на «плотный график» чиновника, но Паниной все же удалось его застать.

«Осторожно, новости» добавляют, что секретарь также пригрозила вызвать охрану, если посетительница «не сдержит эмоции». В итоге женщина прорвалась к министру, потребовала показать постановление об усыплении животных — и Шинделов попросту убежал по коридору, бросив напоследок: «Я не лишал [вас хозяйства]». Охранник посоветовал записаться на прием через Госуслуги.

«Вы что думаете, я это так оставлю? Я за вами буду, как тень теперь ходить, мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить. Что вы убегаете-то? В туалете еще спрячьтесь от нас, от граждан. Бессовестно! Без документов забрали [скот], вызвали ОМОН, а теперь убегаете», — заявила Панина.

С начала марта власти уничтожают и изымают животных у жителей Новосибирской, Пензенской областей и Алтайского края в рамках борьбы с пастереллезом и бешенством, сообщали «Интерфакс», «Коммерсантъ» и телеграм-канал «Shot Проверка».

Вспышки заболеваний фиксируются с конца 2025 года. В новосибирском минсельхозе их объяснили аномально снежной зимой: дикие животные, страдая от бескормицы, вышли к поселениям и заразили домашний скот. В Россельхознадзоре добавили, что холода и перепады температуры ослабили иммунитет животных.

Масштаб проблемы значительный: только в одной деревне Томской области пастереллез выявили у более 1 тыс. животных, их всех уничтожили.

Член аграрного комитета Госдумы Ренат Сулейманов назвал ситуацию чрезвычайной: «К сожалению, четкой и ясной исчерпывающей информации от уполномоченных органов не имеется, поэтому рождаются разные слухи, вплоть до распространения ящура. Пока официально подтверждены случаи коровьего бешенства в 42 населенных пунктах [Новосибирской области] и пастереллез».

По его словам, для местных жителей это означает одно: «У людей будут изымать и вырезать скот, в том числе из личных подсобных хозяйств, где корова — единственная кормилица».

Фермеры настаивают, что их животные здоровы, жалуются на отсутствие документов при изъятии и мизерные компенсации. В Пензенской области, по данным «Shot Проверки», у жителя села Приволье забрали 128 коров, туши бросили у жилых домов и сожгли лишь спустя несколько дней — да и то не полностью. В Козихе обещали возместить по 170 рублей за килограмм.

Семья, воспитывающая ребенка с ДЦП, рассказала Mash Siberia, что они лишатся всего и «останутся бомжами», если их скот заберут. Владельцы животных записывают обращения к президенту России Владимиру Путину, проводят пикеты и собирают подписи под письмом главе Минсельхоза РФ Оксане Лут.

10 марта Следственный комитет начал проверку по статье 293 УК РФ («Халатность») в отношении должностных лиц новосибирского минсельхоза — поводом послужили обращения жителей Козихи. О проверках в других регионах сведений нет.

Протестующих и журналистов, освещающих ситуацию, между тем преследуют. 12 марта в Новосибирске задержали корреспондента «Народного телевидения Сибири» Ивана Фролова, первым рассказавшего об изъятии скота под предлогом карантина, — впоследствии его отпустили.

16 марта красноярский журналист Дмитрий Полушин, автор YouTube-канала KrasNews с аудиторией более 200 тыс. подписчиков, сообщил, что ему позвонили из МВД с требованием явиться по статье 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). «Знаете, нельзя злоупотребить тем, чего нет», — сказал он.