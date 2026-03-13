У российских фермеров изымают сотни коров под предлогом борьбы с пастереллезом. Ветеринарные службы отправляют на убой животных в Алтайском крае, Пензенской и Новосибирской областях, пишет Shot Проверка. Местные жители утверждают, что никаких документов, подтверждающих наличие заболеваний у скота, им не предоставляют. Что говорят власти и почему к владельцам убитых животных приходят полицейские — в материале RTVI.

Пастереллез — это острая инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии пастереллы. Ей болеют сельскохозяйственные и дикие животные, а также птицы. Заражение происходит через корм, воду, при укусах или воздушно-капельным путем. Основные симптомы: высокая температура, воспаление легких, отеки и общее заражение крови. Болезнь часто протекает тяжело и может приводить к гибели животных. Человек заражается редко, обычно при тесном контакте с больными особями.

Изымать скот у фермеров в начале марта. Как сообщает Shot Проверка, один таких из эпизодов произошел в селе Приволье Пензенской области. По словам владельца хозяйства, у него забрали 128 «абсолютно здоровых» коров. На просьбу предоставить документы о подтвержденном диагнозе он якобы получил отказ. После этого мужчина обратился в региональное управление Минсельхоза, но там его перенаправили в Роспотребнадзор, где проблему «также решать не стали».

Возмущение у местных жителей вызвало и то, что после убоя туши якобы зараженных опасным заболеванием животных бросили прямо в деревне и они несколько суток находились на улице — могильники для забитых коров вырыли недалеко от жилых домов.

Местные жители могут «остаться без всего»

Скот также массово изымают в селе Козиха Новосибирской области. Shot Проверка пишет, что люди в этом населенном пункте живут за счет сельского хозяйства, а теперь они остались «без средств к существованию».

Как указывает Mash Siberia, одна из местных семей, воспитывающая ребенка с ДЦП, «останется без всего», если у нее отберут коров. Люди тратят 100 тыс. рублей только на отопление в зимний период. Также деньги нужны на лекарства и процедуры для сына, еду и отделку дома. Животные, по словам собеседников телеграм-канала, абсолютно здоровы и забирать их незачем.

«Если у нас сейчас заберут вот это все, мы останемся бомжами. У меня ребенок — инвалид по ДЦП. Мне не хватает денег, которые ему платят на лечение. Массаж платный, все платное. Где я буду брать деньги?» — задалась вопросом владелица скота.

Некоторые жители Козихи действовали решительно — 11 марта они собрались у здания Следственного комитета (СК) в Новосибирске, чтобы подать заявление с просьбой разобраться в ситуации. Люди отметили, что население их села живет за счет скота, поскольку другой работы нет, однако местные власти якобы пригрозили сжечь всех животных и поставили блокпосты вокруг населенного пункта, не предоставив никаких документов и объяснений.

«Прокурор [Ордынского района] нам откровенно угрожал, мы боимся за свою жизнь, жизнь своей скотины, так как заместитель главы [села Козиха] нам обещал, что приедет ОМОН, всех нас завалит, а скотину все-равно сожгут», — утверждает одна из активисток.

В результате СК начал проверку возможных нарушений со стороны должностных лиц Минсельхоза Новосибирской области.

Задержания протестующих

В селе Новопичугово Ордынского района в тот же день люди встали на дороге, чтобы не пропустить технику, которая приехала утилизировать скот на предприятии «Сибирский Колос». Mash Siberia сообщал, что некоторых протестующих задержали полицейские.

Один из задержанных — единственный фармацевт в Новопичугово Максим Виль. Ордынский районный суд Новосибирской области признал его виновным в организации незаконного пребывания граждан в общественных местах и неповиновении полицейским (статьи 20.2.2 и 19.3 КоАП). Мужчина получил трое суток ареста, выйти на свободу он должен 14 марта, но решения суда «на руках еще нет», рассказала правозащитница Анна Тажеева.

В Новопичугово также был задержан еще один местный житель — Андрей Гавриленко, ему назначили двое суток ареста по статье об организации незаконного пребывания граждан в общественных местах (20.2.2 КоАП). По аналогичному обвинению на такой же срок была арестована депутат Козихинского сельсовета Лариса Вьюнникова.

Под волну задержаний попали не только фермеры, но и журналист «Народного телевидения Сибири» Иван Фролов, который освещал изъятие крупного рогатого скота у жителей села Гнедухино.

Мужчина рассказал BFM, что его задержали после поездок на полигоны и общения с местными жителями. На него надели наручники и якобы запретили звонить адвокату. Как утверждает журналист, участковый попросил его дать объяснения в рамках проверки по уголовному делу: по словам полицейского, Фролов распространил недостоверные сведения, но какие именно, не уточнил.

«Все свои сюжеты я делал с выездом. <…> Люди сами говорили о том, что речь идет о каком-то особо опасном заболевании, которое якобы классифицируется на несколько видов. Но никакой информации об этом нет. Просто под предлогом «особо опасного заболевания» у людей изымают скот и уничтожают его на полигоне, ссылаясь на какие-то секретные документы, постановления и распоряжения правительства Новосибирской области», — пояснил он.

Фролов уточнил, что был на двух полигонах, на одном из которых уже уничтожили скот и готовили вторую партию.

«Я все это снимал и показывал в своих сюжетах — как это было сделано, какие нарушения были в соответствии с ветеринарными правилами. Скот сжигают прямо на земле. Рядом — вырытая траншея. И, видимо, потом все остатки трактором свозят туда, скидывают и закапывают. На мой взгляд, больше тысячи туш точно было. Там очень много зрелищ не для слабонервных», — рассказал журналист.

К хозяйке скота пришла полиция

Mash Siberia сообщает, что 12 марта ветеринары «без предупреждения» усыпили почти 200 животных, включая годовалого верблюда, новорожденных телят, козлят и барашков, на ферме в селе Новоключи Новосибирской области. Хозяйка в это время была в гостях.

13 марта к владелице скота пришли восемь сотрудников полиции и потребовали впустить их в дом. При этом предоставлять документы на улице они отказались.

Кроме того, супруга хозяйки фермы обвинили в поджоге площадки для утилизации туш. По версии следствия, он вступил в сговор с двумя односельчанами, чтобы помешать убою животных. Ночью 8 марта они якобы подожгли спецплощадку.

Однако женщина называет эти обвинения продолжением «показательной казни» их семьи. Она утверждает, что ее муж толком не знает тех самых предполагаемых «сообщников», а в их доме при обыске ничего не нашли и не изъяли. Про поджог она узнала от местных — они утверждают, что сами работники соседней фермы спалили останки животных, чтобы «побыстрее исполнить приказ властей».