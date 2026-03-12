Правоохранители задержали журналиста «Народного телевидения Сибири» Ивана Фролова, который освещал изъятие крупного рогатого скота у жителей села Гнедухино. Сам он сообщил, что в его отношении идет доследственная проверка по делу о «публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (ст. 207.1 УК).

Изначально о задержании сообщил «Сибирский экспресс». Позднее о случившемся рассказал сам Фролов: его задержали у подъезда своего дома в Ленинском районе Новосибирска, после чего доставили в отдел полиции «Центральный». Полицейские сообщили ему, что доследственная проверка связана с его сюжетом об изъятии и уничтожении рогатого скота у жителей села Гнедухино.

«Сейчас непонятно, какие действия происходят, потому что уголовного дела, как мне пояснили, нет. Какой статус я имею, мне непонятно, вроде говорят, что я свидетель. Но почему свидетеля доставляют [в отдел полиции], а не вызывают по повестке дать объяснения, мне тоже непонятно», — рассказал он.

Журналист освещал события в селах и деревнях Новосибирской области, где власти приступили к изъятию и уничтожению домашнего скота. Как поясняли в региональном Минсельхозе, такие действия вызваны резким ростом заболеваемости животных бешенством и пастереллезом.

«Производится изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств граждан. Гражданам в обязательном порядке будет выплачена компенсация, это предусмотрено законодательством», — сообщили РИА Новости в министерстве.

По данным ведомства, с начала 2026 года в регионе зарегистрировали 42 очага бешенства, а увеличение случаев заражения с января текущего года вызвано большим количеством снега, который спровоцировал бескормицу среди диких животных — из-за этого они вынужденно приближаются к жилью и заражают невакцинированный скот.

6 марта несколько телеграм-каналов сообщили, что жители села Козиха, где также был введен карантин, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они рассказали, что местные власти не могут объяснить им, с каким заболеванием связаны меры. По их словам, животные здоровы, а анализы, которые могли бы подтвердить наличие заболеваний, не проводились.

«Я, может быть, умру завтра или больше не смогу держать корову. Как я должна отдать свою скотину по 170 рублей (цена за 1 кг мяса), если я больше держать не буду? Пусть меня убьют вместе с моими коровами», — говорила одна из местных жительниц на встрече с местными чиновниками 9 марта.

10 марта источник РЕН ТВ сообщил, что Следственный комитет начал проверку по факту возможных нарушений со стороны чиновников министерства сельского хозяйства Новосибирской области по ст. 293 УК (Халатность). В тот же день телеграм-канал «Новосибирск life» сообщил, что на жителей Козихи, которые выступили против введенных мер, составили протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ — об участии в несанкционированном публичном мероприятии.