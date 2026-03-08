У жителей нескольких районов Новосибирской области изымают и уничтожают домашний скот из-за вспышки бешенства и пастереллеза. Об этом РИА Новости рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства.

«Производится изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств граждан. Гражданам в обязательном порядке будет выплачена компенсация», — отметили в ведомстве.

В министерстве попросили граждан с пониманием отнестись к ситуации, а также призвали проводить регулярную вакцинацию домашних животных.

Одновременно с этим в управлении ветеринарии Новосибирской области сообщили агентству, что вся продукция животного происхождения, поступающая в торговые сети, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и безопасна для употребления.

«Угрозы для жизни и здоровья населения нет», — подчеркнули там.

Бешенство (Rabies) поражает нервную систему теплокровных животных и человека. Вирус распространяется через слюну; основными переносчиками считаются лисы, енотовидные собаки, волки, летучие мыши, бездомные собаки и кошки. Заболевание не поддается лечению, существует только профилактическая вакцинация. У людей после инкубационного периода (от 10 дней до года) начинается стадия возбуждения с гидрофобией и галлюцинациями, а потом наступают паралич, кома и смерть. Пастереллез (геморрагическая септицемия) — острое инфекционное заболевание, для которого характерны высокая температура, общая интоксикация, воспаление кожи и подкожной клетчатки, поражение суставов, костей и внутренних органов. Основной возбудитель болезни — Pasteurella multocida. Переносчиками считаются домашние птицы, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, кролики, зайцы, кошки, собаки и другие животные. Инфекция может попасть в организм со слюной при укусе животного, а также через кошачьи царапины.

С начала 2026 года, по информации минсельхоза Новосибирской области, зарегистрировано 42 очага бешенства, а в пяти районах введен карантин. Помимо этого, были локализованы очаги пастереллеза. Резкое увеличение числа заболеваний связано с контактом непривитого домашнего скота с дикими животными, объяснили в ведомстве.

В феврале в подмосковном Реутове был введен карантин из-за угрозы распространения бешенства. Эпизоотический очаг опасного заболевания был выявлен в границах дома №4 на Молодежной улице. Посторонним вход на эту территорию был запрещен до отмены карантинного режима.

Хотя источник инфекции обнаружили только в одном доме, неблагополучной по бешенству признали весь Реутов. На период действия постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева в городе было запрещено проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Вывозить животных за пределы Реутова в это время разрешалось только при наличии прививки против бешенства, сделанной в течение последних шести месяцев, либо для отправки на убой.