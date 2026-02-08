В подмосковном городе Реутов объявлен карантин из-за угрозы распространения бешенства, сообщила областная администрация со ссылкой на постановление губернатора Андрея Воробьева.

В документе уточняется, что эпизоотический очаг смертельно опасного заболевания был определен в пределах дома №4 на Молодежной улице. Посторонним лицам вход туда воспрещен до снятия карантинного режима. Кроме того, в здании запрещено лечить больных животных.

Доступ на территорию эпизоотического очага разрешен только специалистам, принимающим участие в его ликвидации, сотрудникам государственной ветеринарной службы и зарегистрированным жильцам.

Хотя очаг ограничен одним домом, неблагополучной по бешенству объявлена вся территория Реутова. На весь срок действия постановления губернатора Московской области в городе запрещено проводить любые выставки, ярмарки и другие мероприятия, сопряженные с «перемещением и скоплением» животных.

За пределы Реутова в период действия постановления разрешается вывозить только животных, получивших прививку против бешенства за последние полгода, или на убой.

Бешенство (Rabies) поражает нервную систему теплокровных животных и человека. Вирус рода Lyssavirus передается через слюну, его главные переносчики — лисы, енотовидные собаки, волки, летучие мыши, бродячие собаки и кошки. У них болезнь проявляется слюнотечением, водобоязнью, неадекватным поведением и параличом. У людей после инкубационного периода (от 10 дней до года) начинается стадия возбуждения с гидрофобией и галлюцинациями, а потом наступают паралич, кома и смерть. Бешенство не лечится, существуют только вакцины от него.

Предыдущий карантин по бешенству в столичном регионе вводился в ноябре: эпизоотический очаг был определен в жилом доме на улице Гамалеи в районе Щукино. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление после того, как специалисты подтвердили диагноз «бешенство» у домашнего животного, принадлежавшего одному из жильцов.

В 2024 году бешенство было выявлено у хомяков, которые продавались в одном из московских зоомагазинов. Сначала его диагностировали у двух грызунов, а потом искали остальных, к тому моменту уже приобретенных покупателями.