В Москве ищут порядка 60 хомяков, которые могут быть заражены вирусом бешенства. Ранее бешенство подтвердилось у двух хомяков, купленных в середине сентября в одном из зоомагазинов.

На этой неделе в столичном районе Люблино ввели карантин до 22 декабря из-за выявленного там случая бешенства домашних животных. В пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы уточнили, что вспышка инфекции произошла из-за двух хомяков, которых содержали дома на Краснодарской улице.

С хозяевами зараженных грызунов побеседовал «Московский комсомолец», который выяснил, что животных купили в магазине крупной зоосети на станции метро «Пражская». Издание узнало, что партию молодых хомячков завезли из Краснодарского края, в ней, предположительно, было больше 80 особей. По сведениям «МК», из этого количества обнаружено около 20 хомяков.

Мария, хозяйка хомяков, у которых нашли вирус бешенства, рассказала, что грызунов купили 15 сентября.

«Я назвала их Нэззи и Питча. Одна серенькая, окрас как у шиншиллы, другая рыжая. Они мне обе очень понравились. Это были девочки. Каждая стоила по 550 рублей», — сказала девушка.

По ее словам, Питча «сразу была вялая и сонная какая-то», но ее посоветовали «хорошо кормить и ухаживать» — якобы тогда она «станет веселая». Однако со временем Питче не становилось лучше, а однажды вечером она издала «истошный визг» и стала носиться по клетке.

«Как будто она взбесилась. У нее вся мордочка в крови, судороги, реально, как будто бы ее изнутри что-то разрывает… она язык себе откусила», — рассказала собеседница «МК».

После этого семья ночью вызвала частного ратолога за 16 тыс. рублей, который осмотрел хомяка и не увидел ничего страшного. Однако хомяку становилось все хуже, а 16 октября Питча «начала лысеть, покрываться какой-то жидкостью, как будто мокрела, уменьшилась раза в два, столько крови потеряла». В итоге хомяк умер.

Мать Марии Анна — врач по профессии — сразу же заметила, что симптомы похожи на бешенство, но грызуна никто не хотел проверять, настаивая, что у хомячков бешенства не бывает. «Нам в конце концов удалось оставить его в одной лаборатории, заполнить кучу бумаг, оттуда его уже переправили куда-то наверх», — рассказала женщина.

Спустя несколько дней семье стали поступать звонки из РПН, мэрии, ветслужб и даже зоомагазина. По всей видимости, сейчас ищут и обзванивают всех покупателей, кто покупал хомяков из той же партии, пишет «МК».

Второго хомячка Марии тоже изъяли, у него тоже обнаружили вирус бешенства, добавило издание.