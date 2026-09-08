За три летних месяца 2026 года работодатели опубликовали вдвое больше вакансий для вязальщиков, чем за тот же период прошлого года. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Эти специалисты работают на промышленном оборудовании, которое производит трикотажное полотно и другие текстильные изделия. В среднем им предлагали 85 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, удвоилось и число объявлений для распиловщиков, чья средняя предлагаемая зарплата составила 91,8 тыс. рублей. Спрос на инженеров производственно-технического отдела вырос более чем в полтора раза. Они могли рассчитывать примерно на 102 тыс. рублей в месяц.

Соискатели тем временем стали чаще откликаться на вакансии автожестянщиков, инженеров-технологов, лесорубов, сборщиков мебели и сельскохозяйственных рабочих.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов связал рост потребности в кадрах с изменениями в разных отраслях экономики.

«Почти в 2,4 раза за год выросло число вакансий в производстве электроники и бытовой техники — на фоне развития отечественного производства. На 25% увеличился спрос в транспортном машиностроении, где потребность в персонале поддерживают инфраструктурные проекты. На 13% за год вырос спрос на специалистов в энергетике», — рассказал он.

По оценке Губанова, эти изменения повышают потребность бизнеса в сотрудниках, которые могут производить, ремонтировать и обслуживать технику и инфраструктуру.