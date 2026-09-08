Технический сбой в системе британского провайдера аэронавигационного обслуживания NATS вызвал массовые задержки и отмены рейсов в аэропортах Великобритании, включая Хитроу и Гатвик. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщили сама служба NATS и аэропорт Хитроу, их заявления приводят Reuters, The Guardian и The Sun.

К вечеру вторника в NATS сообщили, что внедрили исправление и система начинает восстанавливаться после сбоя.

«Мы внедрили исправление, и наша система обработки полетных данных начинает восстанавливаться. Мы продолжаем тесно работать с нашими партнерами — авиакомпаниями и аэропортами — над восстановлением нормальной работы», — говорится в пресс-релизе службы.

Авиакомпании напомнили, что произошедшее стало уже третьим крупным сбоем в работе NATS за последние три года, и вновь потребовали реформировать эту службу. Ryanair повторно призвал главу NATS Мартина Ролфа уйти в отставку.

«Сколько еще сбоев должны пережить пассажиры, прежде чем переоцененный неудачник, гендиректор NATS Мартин Ролф, признает ответственность за свое постоянное разгильдяйство в управлении и уйдет в отставку? Спустя более трех лет после катастрофического обвала системы NATS в 2023 году очевидно, что ничего не изменилось», — сказал операционный директор Ryanair Нил Макмэхон.

По его словам, правительству следует прекратить оправдывать регулярные сбои NATS и назначить нового руководителя, способного управлять британской системой авиадиспетчерского контроля.

Схожую позицию высказали в Wizz Air.

«Критически важный оператор национальной инфраструктуры не должен раз за разом останавливать работу авиационной системы. NATS в своем текущем виде просто не соответствует требованиям», — заявили в авиакомпании.

Министр транспорта Великобритании Хайди Александер извинилась перед пассажирами.

«Мне известно о техническом сбое, затронувшем рейсы в аэропортах, включая Хитроу и Гатвик. Специалисты выявили проблему и сейчас устраняют ее. Я понимаю, что это вызовет раздражение у пассажиров, и мне жаль», — написала Александер в соцсети X.

По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, число отмененных рейсов к вечеру вторника приблизилось к 300 и продолжало расти. Аналитическая компания Cirium сообщала, что к 16:15 по местному времени было отменено около 90 рейсов в Хитроу и Гатвике.

В Ryanair заявили, что из-за сбоя с задержками столкнулись более 65 тысяч пассажиров авиакомпании, свыше 50 рейсов были отменены. В easyJet отметили, что последствия сбоя затронули рейсы по всей Европе, часть которых вообще не смогли подняться в воздух.

«Сбой системы авиадиспетчерского контроля NATS сегодня во второй половине дня, к сожалению, вызывает задержки рейсов по всей Европе, при этом часть рейсов не может быть выполнена», — сообщили в easyJet.

В авиакомпании уточнили, что пассажирам невыполненных рейсов предложат бесплатный перенос билета или возврат средств, а также питание и размещение в отеле при необходимости.

Европейская организация по обеспечению безопасности воздушного движения Eurocontrol сообщила, что из-за сбоя часть рейсов, направлявшихся в Великобританию, задерживалась в аэропортах других стран, и указала, что нарушения расписания могут продолжаться до вечера.

Помимо Хитроу и Гатвика сбой затронул Станстед, Лондон-Сити, Манчестер, Эдинбург, Бирмингем, Ливерпуль, Кардифф, Абердин, Глазго и Саутгемптон, а также аэропорты Белфаст-Сити, Джерси и Саутенд. О задержках сообщил и дублинский аэропорт Ирландии.

Изначально, около 13:46 по местному времени, в NATS сообщили, что расследуют технический сбой, вызвавший нарушения в расписании отправляемых рейсов, и уточнили, что их инженеры уже работают на месте.

Позже в службе сообщили, что нашли причину проблемы.

«Мы установили, что проблема заключается в нашей системе обработки полетных данных. Мы признаем продолжающиеся нарушения в поездках людей, за что искренне приносим свои извинения», — говорится в заявлении NATS.

Хитроу, крупнейший авиационный узел Великобритании, подтвердил, что взаимодействует с NATS в попытках решить проблему как можно быстрее. По данным Международного совета аэропортов, в прошлом году этот аэропорт с пассажиропотоком в 84,5 млн человек занял седьмое место в списке самых загруженных в мире.

«Мы поддерживаем нашу местную команду NATS в ее усилиях по устранению проблемы в кратчайшие сроки. Мы приносим извинения тем, чьи планы поездок были нарушены, и советуем пассажирам уточнять актуальную информацию о рейсах у своей авиакомпании», — заявили в аэропорту.

На сайте Хитроу к тому моменту были отмечены как отмененные несколько рейсов, запланированных на вторую половину дня. В British Airways подтвердили, что также столкнулись с нарушениями и находятся на связи с клиентами.

Сбой отразился и на спортивных мероприятиях: футбольный клуб «Арсенал» из-за задержки рейса в Наполи перед стартовым матчем группового этапа Лиги чемпионов был вынужден отменить пресс-конференцию, которая должна была состояться в 19:15 по местному времени. Команда планировала прилететь в Италию только к 21:30.

Среди застрявших в аэропортах оказались и те, кто уже приземлился, но не мог покинуть борт самолета.

«Мы смогли приземлиться в Гатвике, но нам сказали, что нужно оставаться в самолете еще час, пока не подъедет следующий автобус, который отвезет нас в терминал», — рассказал изданию The Sun один из пассажиров.

Самый масштабный из подобных инцидентов произошел в августе 2023 года, когда автоматическая обработка полетных планов вышла из строя, что вызвало хаос в аэропортах по всей стране. Тот сбой назвали «событием с вероятностью один к 15 миллионам». По оценке руководителей авиакомпаний, он обошелся им более чем в £100 млн (около $135 млн) на компенсации и возврат средств пассажирам.

Весной 2025 года работа Хитроу была серьезно нарушена из-за крупного пожара на электроподстанции, который привел к отключению электричества в аэропорту в предрассветные часы. Тогда были затронуты более 1300 рейсов и около 200 тысяч пассажиров.

После расследования, в ходе которого изучили около 600 единиц доказательств, оператор национальной энергосистемы исключил версию о намеренном поджоге и заявил, что причиной возгорания стал предотвратимый дефект, связанный с попаданием влаги; без электричества в тот день остались около 70 тысяч домов.