Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не хочет ввязываться в череду истерических нападок, связанных с похоронами Ратко Младича.

«Почему так много ненависти? Ненависть множится потому, что Сербия развивается быстрее, потому что Сербия прогрессирует быстрее», — отметил глава государства в эфире телеканала РТС.

Накануне глава боснийского МИД Эльмедин Конакович заявил, что если бы мог, то «прямо сейчас разорвал бы дипломатические отношения с Сербией».

«Все, что я могу сделать, так это свести отношения к минимуму. Мы выведем всех, кого сможем, мы перенесем консульские дела в Загреб в Хорватии и Подгорицу в Черногории», — добавил он.

8 сентября министерство иностранных дел БиГ объявило персонами нон-грата двух сотрудников сербского посольства и предписало покинуть страну в течение 48 часов.

В конце августа премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что организация похорон Младича с государственными почестями закроет Сербии дверь в Евросоюз.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта также осудил похороны, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что прощальная церемония в Белграде противоречат европейским ценностям.

«Элементы официальной поддержки и присутствие некоторых высокопоставленных сербских чиновников на похоронах глубоко прискорбны. Они демонстрируют неспособность противостоять мрачной странице новейшей европейской истории и противоречат ценностям, на которых основан путь Сербии в ЕС», — написала она на своей странице в Х.

Отвечая на критику ЕС, Александр Вучич отметил, что многие повторялись «как попугаи», однако добавил, что не может сказать ничего плохого о Коште и фон дер Ляйен.

«Они всегда были на стороне Сербии, и я буду уважать все, что они скажут или сделают в отношении меня или любого другого человека, находящегося у власти в Сербии. Они вели себя по отношению к нашей стране правильно», — подчеркнул президент Сербии.

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич скончался в тюрьме в Гааге в возрасте 84 лет. Последние 15 лет он провел в заключении, отбывая срок по приговору Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). В самой Сербии и в Республике Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) часть населения и некоторые политические силы считают Младича героем и защитником сербов, а смерть в тюрьме называют «убийством».

Похороны Ратко Младича прошли 7 сентября в Белграде. Церемония прощания началась в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве) в церкви Святого апостола и евангелиста Луки, куда был доставлен гроб и продлилась до полудня.

На траурной церемонии присутствовали представители сербских властей, в частности глава минобороны Братислав Гашич, министр юстиции Ненад Вуйич, министр культуры Никола Селакович, а также бывший президент Республики Сербской Милорад Додик. Кроме того, на прощании был посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.