Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге в возрасте 84 лет, сообщила сербская государственная телерадиокомпания РТС. Последние 15 лет он провел в заключении, отбывая пожизненный срок по приговору Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

Согласно сообщению, Младич в последние месяцы тяжело болел и перенес несколько инсультов.

Родственники генерала подозревают, что очередной инсульт он мог перенести около 20 дней назад, о чем рассказал РТС на прошлой неделе его сын Дарко Младич. По его словам, семья узнала от медработника ООН, что состояние отца ухудшилось.

Близкие Младича неоднократно обращались в Гаагу с просьбой разрешить перевезти его для дальнейшего лечения в Сербию, но получали отказ. Несколько дней назад президент Сербии Александр Вучич также просил разрешить Младичу провести последние дни жизни дома, но тоже безуспешно.

В Сербии и Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины часть населения и правые политические круги по-прежнему считают Младича национальным героем и защитником сербов и называют его смерть в гаагской тюрьме «убийством».

«Сегодняшняя главная новость должна заключаться не в смерти Ратко Младича, а в том, что его убили в Гаагском трибунале. Это террористическая организация, цель которой — осудить сербов за геноцид», — заявил главный редактор сербского медиахолдинга Informer Драган Вучичевич.

Он добавил, что «совершенное Гаагой в отношении Младича навсегда останется пятном международного правосудия».

Другое отношение у боснийских СМИ. Информационный портал Klix.ba отмечает, что Младич в свое время получил прозвище «мясник из Боснии» и «несет прямую ответственность за геноцид более 8 тысяч мальчиков и мужчин в Сребренице в 1995 году».

Сребреница — муниципалитет в составе Республики Сербской — стала печально известна после событий июля 1995 года во время Боснийской войны, которые получили название «резня в Сребренице». Город тогда представлял собой анклав мусульманского населения и был признан ООН безопасной зоной с условием ее демилитаризации. Но это не помогло предотвратить дальнейших событий. После того как Сребреницу заняла армия под командованием Младича, там были убиты более 8 тысяч человек — все мужское население призывного возраста, как пленные, так и мирные жители, а также мальчики. Резня стала самым массовым убийством на территории Европы после окончания Второй мировой войны.

После войны Ратко Младич скрывался почти 16 лет и был задержан в Сербии только в мае 2011 года. Как пишет Klix.ba, официально сообщалось, что все это время его не могли найти, но неофициально у многих сложилось убеждение, что генерал продолжал свободно жить в Сербии под прикрытием отдельных лиц и государственных учреждений.

В 2009 году на боснийском телеканале FTV показали видеозапись с Младичем, на которой он пел, танцевал и фотографировался в окружении большого количества людей.

В 2010 году, за несколько месяцев до ареста Младича, власти Сербии объявили награду в €10 млн за информацию о его местонахождении.

В ноябре 2017 года МТБЮ признал генерала виновным в геноциде, в нарушении законов и обычаев войны и преступлениях против человечности. Его приговорили к пожизненному заключению. В июне 2021 года Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила приговор.