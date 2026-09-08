Датские ученые обнаружили снижение репродуктивных функций у дочерей женщин, принимавших парацетамол при беременности: у них меньше число фолликулов и объем яичников и матки. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Reproduction Open.

Парацетамол — распространенное жаропонижающее и болеутоляющее средство, часто применяемое женщинами во время беременности.

В прежних исследований на животных ученые находили связь между парацетамол и последующим снижением фертильности у потомства. Так, на грызунах было показано, что у самок, чьим беременным матерям давали этот препарат, запас незрелых яйцеклеток (овариальный разрез) на 40% меньше.

Ученые из Университетской больницы Rigshospitalet в Копенгагене решили выявить возможную связь между приемом парацетамола при беременности и фертильностью родившихся девочек.

В основу работы было положено обсервационное исследование COPANA (Copenhagen Analgesic Study), проводившееся в Университете Копенгагена в 2020-2022 годах. Оно охватило 685 женщин в первом триместре беременности. Некоторые из них принимали парацетамол, контрольная группа — нет.

Все участницы мониторинга каждые две недели сдавали мочу на анализ и отчитывались, если пили парацетамол. У них родились в общей сложности 302 девочки. Авторы исследования проверили их здоровье и сравнили показатели дочерей женщин из контрольной группы с теми, чьи матери принимали препарат.

«Когда детям было три месяца, мы обнаружили, что те из них, кто подвергался воздействию парацетамола в утробе матери, в среднем имели на 40% меньший объем яичника, на 13% меньший объем матки и на 23% меньшее число фолликулов. Девочки, подверженные действию парацетамола в ранней утробной жизни, имели сниженный уровень антимюллерова гормона, который служит надежным маркером овариального резерва», — рассказала соавтор исследования Маргит Фишер.

Эти выводы подтверждаются данными проспективного лонгитюдного исследования Copenhagen Mother-Child Cohort, стартовавшего в 1996 году. Оно показало, что у девочек, чьи матери при беременности принимали парацетамол, к периоду полового созревания была уменьшена матка, а в подростковом возрасте — яичники.

«Мы продемонстрировали, что даже относительно низкие уровни воздействия парацетамола в утробе связаны со значительными изменениями в морфологии и активности яичников», — говорится в исследовании.

При этом ученые утверждают, что пока рано говорить о прямой связи между парацетамолом и угрозой фертильности для девочек. Для таких выводов требуются дальнейшие исследования.

«У многих женщин, которые использовали парацетамол во время беременности, рождались дочери, чьи параметры яичников совпадали с теми, кто воздействию не подвергался», — пояснила Фишер.