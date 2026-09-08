Александр Вучич, скорее всего, уйдет с поста президента Сербии, чтобы участвовать в досрочных парламентских выборах и, в случае победы, стать премьер-министров. Таким мнением в беседе с RTVI поделился программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

8 сентября президент республики объявил, что подпишет указы о роспуске Народной скупщины и о назначении досрочных парламентских выборов на 25 октября.

По словам эксперта, этот шаг вполне логичен, так как власти приняли решение о внеочередных выборах.

«Процедура требует предварительного роспуска парламента, чтобы досрочные выборы, намеченные на 25 октября, состоялись. Премьер-министр Сербии Джуро Мацут направил соответствующее официальное предложение президенту Вучичу, и было ожидаемо, что он его примет. Тут нет никаких неожиданностей», — объяснил Милан Лазович.

Также программный менеджер РСМД допустил, что «с большей долей вероятности» Александр Вучич покинет пост президента. Конституция страны не позволяет ему избираться на третий срок, а менять под себя он ее не намерен, о чем неоднократно заявлял.

«Он будет участвовать в парламентских выборах, Сербская прогрессивная партия одобрила его кандидатуру на пост премьер-министра. Эта должность позволит ему и де-факто и де-юре сохранить в своих руках всю полноту власти, поскольку по Конституции Сербия является парламентской республикой. Президентом, в случае успеха Вучича в гонке за премьерское кресло, скорее всего, станет один из его близких соратников по партии», — предположил собеседник RTVI.

Милан Лазович допустил, что, вероятно, это будет номинальная фигура, власть будет сосредоточена в руках премьера Вучича.

«Пока прорисовывается такой сценарий, таков план действующей власти. И с большой долей вероятности именно он будет реализован, если не случится какой-нибудь форс-мажор», — заключил эксперт.

В июне президент Сербии заявил, что вскоре покинет свой пост. Тогда он отметил, что останется на должности главы государства «всего еще несколько недель», после чего в республике должны пройти досрочные президентские и парламентские выборы.