Низкие зарплаты — одна из главных причин бедности в России, и государство должно добиваться их роста, заявил RTVI лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Он напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче перейти к «экономике высоких зарплат» и призвал пересмотреть нормы, которые, по его мнению, этому мешают.

Парламентарий считает, что «средние по рынку» зарплаты в стране занижены.

«Вдумайтесь: две трети работоспособных россиян вкалывают на двух-трех работах, чтобы содержать семью. Законы должны служить благополучию и достатку простых людей, а не просто экономии бюджета. Я уже не говорю о том, что зарплата “не выше средней” чаще всего означает, что результаты труда тоже будут ниже среднего. Президент поставил задачу сделать Россию экономикой высоких зарплат, и мы должны пересмотреть нормы, которые этому мешают», — сказал он.

Одним из препятствий для роста доходов Миронов назвал правила учета расходов на оплату труда при госзакупках и выполнении гособоронзаказа. Депутат предложил снять ограничения для сотрудников, непосредственно занятых производством товаров.

«Ключевая причина бедности в России — низкие зарплаты. Но, к сожалению, закон требует от бизнеса не повышать зарплаты рабочим выше определенного уровня. Правила госзакупок требуют, чтобы зарплаты рабочих, непосредственно занятых на производстве, не превышали среднюю зарплату по рынку, ведь именно зарплаты простых рабочих, а не руководства закладываются в себестоимость товара», — заявил Миронов.

«Если простой работяга будет получать зарплату выше средней, то проверяющие органы решат, что цену на товар или услугу искусственно завысили. Тогда и чиновников, и бизнес ждет серьезная ответственность», — продолжил он.

Депутат призвал пересмотреть эту норму: «Мы должны всячески поощрять рост доходов простых граждан».

По мнению Миронова, аналогичные барьеры в гособоронзаказе затрудняют привлечение квалифицированных специалистов и создают риски для обороноспособности страны.

«Но современные вооружения, в том числе вездесущие дроны, требуют дорогого квалифицированного труда. Хороший инженер-электронщик или айтишник не будет работать за зарплату “не выше средней”. Сейчас те же дроны приходят в войска как “экспериментальные образцы”, хотя это массовое оружие, и оно должно производиться и поставляться массово, без бюрократии», — заключил собеседник RTVI.

В работе над материалом принимала участие Ольга Зенькович