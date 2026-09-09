Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала результат «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт переломным моментом в истории ФРГ. Она высказалась об этом 8 сентября на цифровой конференции Digital X в Кельне.

«Это просто шокирующе», — сказала Меркель, комментируя итоги голосования.

«У меня как у члена ХДС кровью обливается сердце», — добавила Меркель, возглавлявшая правительство Германии с 2005 по 2021 год.

На конференции ее пригласили как спикера — помимо вопросов о цифровизации, искусственном интеллекте и технологическом будущем Европы, экс-канцлера спросили и о результатах воскресных выборов.

Меркель раскритиковала подход, при котором ХДС определяет себя прежде всего через отграничение от АдГ.

«Я это не придумывала, и мне это не очень нравится», — сказала она о термине «противопожарная стена» (Brandmauer).

Партии, по ее мнению, нужно яснее объяснять избирателям, чего она хочет для страны, и убеждать собственной политической программой. При этом от принципиального отказа сотрудничать с АдГ Меркель не отступила. Демократическим партиям, считает она, придется активнее искать прямой контакт с гражданами: «индивидуальное обращение к избирателю» стало важнее, чем раньше.

Меркель также заявила, что просто факты теряют вес в глазах избирателей. В качестве примера она привела снижение безработицы и рост благосостояния в Саксонии-Анхальт: «А потом ведущий кандидат [АдГ Ульрих Зигмунд] говорит: «Может быть, но так это не ощущается»». Допускать, чтобы такая установка стала мнением большинства, нельзя, предупредила она: «Прогресс Просвещения состоял в том, что сумма людей смогла договориться о фактах». Если верх возьмет ощущение, а факты перестанут считаться главным, это будет цивилизационным откатом назад.

Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт прошли 6 сентября. АдГ взяла 43,8% голосов — свой лучший результат на выборах в земельные парламенты и лучший результат любой отдельной партии в этой земле после объединения Германии. ХДС с 17,2% опустился на второе место — самый низкий уровень в истории партии. СДПГ и «Зеленые» набрали 9,3% и 8,9%, Левая партия — 8,6%, «Союз Сары Вагенкнехт» — 5,3%, СвДП не преодолела пятипроцентный барьер.

АдГ получила 39 из 83 мандатов, не дотянув до абсолютного большинства в 42 места. Ульрих Зигмунд заявил, что будет претендовать на пост премьер-министра земли, если сумеет собрать устойчивое большинство, и отказался от идеи правительства меньшинства.