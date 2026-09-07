Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет требовать от Берлина восстановить отношения с Россией. Такое заявление сделал сопредседатель партии Тино Хрупалла после ее победы на выборах в ландтаг (земельный парламент) Саксонии-Анхальт.

«Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», — сказал политик в эфире телеканала ARD.

Он добавил, что политика санкционного давления в отношении РФ должна измениться. Хрупалла пообещал, что АдГ будет ставить этот вопрос в Бундесрате (палате федеральных земель), с тем чтобы воздействовать на федеральное правительство.

На выборах 6 сентября АдГ заняла первое место, получив 43,8% голосов — на 23% больше, по сравнению с 2021 годом. Это лучший результат за всю ее историю. В земельный парламент также прошли Христианско-демократический союз (ХДС, партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые», «Левые» и Союз Сары Вагенкнехт.

Хотя АдГ лидировала с большим отрывом, она не составит большинство, получив лишь 39 из 83 мест. ХДС, СДПГ, «Зеленые» и «Левые» заявили о неготовности с ней сотрудничать, в вероятный союзник Союз Сары Вагенкнехт занял лишь пять мест.

Хрупалла заявил, что АдГ хочет искать партнеров, чтобы править Саксонии-Анхальт и будет предлагать диалог всем партиям.

«Там и посмотрим, кто отвергнет нашу протянутую руку», — сказал он.

Политик также высказал мнение, что ХДС должна поставить перед собой вопрос о том, какие выводы ей следует сделать из провала на этих выборах, передает ТАСС.