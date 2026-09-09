Президент США Дональд Трамп поздравил «Альтернативу для Германии» (АдГ) с результатом выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт. Он написал об этом в соцсети Truth Social 8 сентября, через два дня после голосования.

«Вау! У популистской партии в Германии только что была по-настоящему большая ночь», — заявил Трамп. Название партии он при этом не указал, хотя из содержания записи было понятно, о ком идет речь. По словам Трампа, партия и ее сторонники «наконец устали от абсолютно ужасных иммиграционных правил», которые нанесли Германии тяжелый ущерб.

«Они на подъеме и больше не собираются это терпеть», — добавил президент США.

Запись он завершил аббревиатурой MGGA — переделкой своего лозунга Make America Great Again. В вечер выборов, 6 сентября, Трамп уже публиковал в Truth Social график с прогнозом итогов голосования от берлинского института изучения общественного мнения Infratest dimap, но комментировать его не стал.

Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт прошли 6 сентября. По предварительным официальным данным, АдГ набрала 43,8% голосов — это лучший результат партии на выборах в региональные парламенты Германии. ХДС получил 17,2% и опустился на второе место, СДПГ — 9,3%, «Зеленые» — 8,9%, Левая партия — 8,6%, «Союз Сары Вагенкнехт» — 5,3%. СвДП не преодолела пятипроцентный барьер.

Явка составила 77,8% — самая высокая в этой земле после объединения Германии, в 2021 году она была 60,3%. АдГ заняла 39 из 83 мест в ландтаге, для абсолютного большинства ей требовалось 42.

Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги выборов самым тяжелым поражением ХДС за последние десятилетия и предупредил, что последствия выйдут далеко за пределы этой земли.