Силы ПВО сбили 596 беспилотников над российскими регионами в ночь на 9 сентября, сообщило Минобороны РФ. В результате есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома и промышленные объекты.

Как следует из сводки Минобороны, в ночь на среду силы ПВО перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Наиболее пострадавшим от атак БПЛА регионом оказалась Кубань. В Новороссийске обломки дронов попали на территории предприятий и вблизи жилого дома, сообщил глава города Андрей Кравченко. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 29 пострадали, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Враг бьет исключительно по гражданским объектам. Повреждения зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах, также пострадало здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать все оперативные и спасательные службы», — говорится в сообщении.

В Анапе обломками беспилотника повреждены три частных дома и детский сад, пострадавших нет. Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах, добавил Кондратьев.

Как сообщила глава Анапы Светлана Маслова, обломки БПЛА повредили два нежилых здания предприятий, три жилых дома (выбиты окна, повреждена кровля на летней кухне) и четыре легковых автомобиля. В детском саду «Волна» повреждено остекление, там будут проходить ремонтные работы, прием детей учреждение возобновит с завтрашнего дня. Ни в одном случае пострадавших нет, уточняется в сообщении.

Кроме того, вечером 8 сентября в результате падения обломков БПЛА возник пожар в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утриша, его локализовали, сообщила Маслова. В ночь на среду при падении обломков дронов возник еще один пожар в лесном массиве заповедника на Большом Утрише, его площадь — 1 га. «На месте работают около 20 человек, 5 единиц техники. Ждем авиацию», — сказано в сообщении.

Минувшая ночь «была самая тревожная для Геленджика«, сообщил глава города Алексей Богодистов:

«Налет вражеских беспилотников на город был самый массовый и продолжительный. Множественные беспилотники всю ночь фиксировались и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами над городом».

По его словам, «цели противником достигнуты не были».

В Севастополе за минувшие сутки нейтрализовано 27 беспилотников, в результате атак повреждены три многоквартирных и 12 частных домов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Кроме того, в районе горы Ильяс-Кая после сбития БПЛА загорелся лес, открытого горения на склоне, ведется его проливка на площади около 1 га.

За минувшие сутки ВСУ 161 раз атаковали территорию Белгородской области, удары нанесены по территории десяти округов, 134 беспилотника сбиты и подавлены, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. В результате атак ранения получили восемь человек, трое продолжают лечение в больницах.

В Курской области за минувшие сутки уничтожено более 140 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате атак повреждены объекты городской и гражданской инфраструктуры в различных населенных пунктах, пострадавших нет. Во вторник в селе Калиновка Хомутовского района погиб 37-летний мужчина.

Над Брянской областью за минувшие сутки были уничтожены 130 БПЛА, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук. Данные о последствиях атак в сообщении не приводятся.

В Ростовской области были уничтожено около 15 БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и последствиях на земле пока не поступала, она будет уточняться.

В Тульской и Калужской областях, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.