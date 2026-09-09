Единая туристическая виза для Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которую называют «арабским шенгеном», будет запущена в ближайшее время. Об этом заявил генеральный секретарь организации Джасем Мохаммед Аль-Будайви, пишет Khaleej Times.

По его словам, документ позволит иностранным туристам свободнее путешествовать между всеми шестью странами блока.

«Это станет важным шагом на пути к укреплению интеграции в Заливе и облегчит передвижение посетителей между странами ССАГПЗ», — сказал Аль-Будайви.

Свое заявление он сделал на специальной сессии в рамках диалога по безопасности и истории Security and History Dialogue 2026, который проходил в Эр-Рияде. Точную дату запуска визы, а также подробности о ее стоимости, сроке действия и процедуре подачи заявки чиновник не назвал.

Единый документ, также известный как GCC Grand Tourist Visa, должен позволить иностранным туристам посещать ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Оман и Кувейт по одной визе — по аналогии с тем, как Шенгенская виза упрощает передвижение по нескольким европейским странам.

По данным Times Kuwait, проект вышел на финальную техническую и регуляторную стадию — после согласования между паспортными службами всех шести государств Залива.

Предложение о введении единой туристической визы было единогласно одобрено министрами туризма стран ССАГПЗ в октябре 2023 года. В следующем месяце, на встрече в Маскате, документ поддержали и министры внутренних дел блока, что приблизило инициативу к практической реализации.

В июне 2025 года министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри сообщил Khaleej Times, что единая туристическая виза ССАГПЗ уже одобрена и ожидает внедрения. Точная дата запуска, а также стоимость и срок действия визы тогда не были объявлены. Аль Марри назвал единый документ шагом к более глубокой региональной интеграции и укреплению позиций Персидского залива как единого туристического направления.

Помимо визы, Аль-Будайви упомянул и другие проекты, направленные на углубление интеграции и упрощение передвижения между странами блока. В частности, речь шла о совместном проекте ОАЭ и Бахрейна по авиаперевозкам с единой точкой прохождения контроля.

«Вы проходите все паспортные процедуры в Бахрейне, и когда прибываете в Абу-Даби, Дубай, Шарджу или любой другой город, вы въезжаете без остановки у сотрудника иммиграционной службы», — пояснил Аль-Будайви, выступая в Эр-Рияде.

ОАЭ и Бахрейн официально запустили пилотную фазу проекта One-Point Air Travellers в феврале 2026 года — сначала он связал международный аэропорт Заида в Абу-Даби и международный аэропорт Бахрейна. Система использует электронную связь, биометрическую проверку и электронные шлюзы для обработки данных пассажиров еще до прибытия.

Систему единого пункта путешествий одобрил ССАГПЗ в ноябре 2025 года, а ОАЭ и Бахрейн были выбраны для пилотного запуска. Инициатива позволяет гражданам стран Залива проходить все процедуры один раз перед вылетом, а не повторять проверки при прибытии.

При этом единая система для граждан ССАГПЗ и туристическая виза для иностранцев — это два отдельных проекта: первый упрощает поездки для жителей региона, второй — для зарубежных гостей.

Тему интеграции Аль-Будайви затрагивал и на 15-м Инвестиционном конгрессе AIM в Дубае 7 сентября. По его словам, десятилетия совместных действий стран Залива привели к созданию зоны свободной торговли, таможенного и общего рынка ССАГПЗ, а также к запуску стратегических проектов в сфере транспорта, энергетики и инфраструктуры.

Как отметил генсек, интеграция в рамках блока сама стала драйвером инвестиций: экономики шести стран все теснее связаны через трансграничные проекты, деловые сети и цепочки поставок. Среди отраслей, которые открываются благодаря национальным программам экономической трансформации, он назвал туризм, транспорт и логистику.

Тема открытости звучала и в выступлении Аль-Будайви на открытии третьего форума Hili в Абу-Даби 7 сентября. Там он заявил, что внешняя политика стран ССАГПЗ строится на взаимном уважении и искреннем стремлении к принципам добрососедства в соответствии с международным правом и принципами ООН.

По данным Gulf Business, Аль-Будайви также отметил тесную координацию между министрами внутренних дел стран Залива, в частности — после иранских атак на государства ССАГПЗ.

«Координация, сотрудничество и обмен опытом и возможностями продолжаются на всех уровнях с начала иранских атак 28 февраля, и некоторые страны Залива, например Саудовская Аравия, провели законодательные и логистические реформы для поддержки других членов блока», — сказал генсек.

По его словам, страны региона также приняли единую стратегию борьбы с киберпреступностью и совместную стратегию в сфере искусственного интеллекта, а также координируют усилия в противодействии наркоторговле.