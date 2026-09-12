Венгрия направила Великобритании «резкое» письмо, в котором потребовала вернуть двух липицианских жеребцов, подаренных королевской семье. На фоне скандала в Будапеште объяснили, что речь шла о прекращении договора и возвращать животных никто не собирается. Об этом пишут The Telegraph и Daily Mail.

Речь идет о двух лошадях — Нельсоне и Ивеко, которые содержатся в королевских конюшнях в Виндзоре. Их передали Лондону 21 июня 2024 года как подарок к коронации Карла III. Вручал их тогдашний министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки, в прошлом посол в Лондоне. Липицианская порода выводилась для дворов Австро-Венгерской империи; лошадь с полным сопровождением — упряжью, родословной и церемониальной выучкой — стоит около 70 тыс. фунтов, а всего в Европе таких животных несколько тысяч.

В июле 2026 года Министерство сельского и продовольственного хозяйства Венгрии направило британским властям обращение о прекращении договора, по которому лошади находились в Великобритании.

О документе первым сообщил таблоид Daily Mail, после чего тему подхватили венгерские издания. Источник издания в Будапеште связал происходящее с внутриполитическим противостоянием: по его словам, команда нового премьера Петера Мадьяра делает все возможное, чтобы подорвать позиции оппонентов.

«Венгрия поставляла лошадей британцам, когда они воевали в Крыму, — и все же некоторые пытаются подорвать 200-летнюю дружбу между нашей страной и британским народом», — заявил он.

Официально эту версию в Будапеште не подтверждали.

Между тем в венгерском министерстве подтвердили, что действительно отправляли письмо, но назвали приведенные в СМИ формулировки неточными. Как объяснили в ведомстве, Нельсон и Ивеко на деле не были подарены Карлу III: в 2024 году их передали по договору безвозмездного пользования, и юридически они остаются собственностью венгерского государства.

Пресс-секретарь правительства Анита Кёбёль изложила это так: дарение состоялось при прежнем кабинете, однако по неясной причине кони уехали к британской королевской семье именно в рамках такого договора, а нынешние власти лишь хотели привести документы в порядок.

Историю прокомментировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он опубликовал фрагмент венгерской комедии «Стеклянный тигр» с репликой «здесь все идиоты?» и подписью с вопросом, правда ли правительство забирает подаренных королю лошадей.

Оппозиционная Христианско-демократическая народная партия потребовала обнародовать текст целиком, чтобы установить, «чья вина в том, что Венгрию выставили на посмешище», и назвала произошедшее «венгеро-британской лошадиной войной».

Профессор Университетского колледжа Лондона Мартин Рэди в разговоре с журналистами связал ситуацию со сменой власти. По его версии, правительство Мадьяра, скорее всего, пересматривало распоряжения предшественников и, вероятно, кто-то из чиновников, занимающейся возвратом государственных активов, наткнулся на информацию о двух лошадях, после чего отправил послание. Но когда ситуация обернулась скандалом, Венгрия закрыла вопрос, отмечается в статье.

При этом, как пишет The Telegraph, обещанные вместе с лошадьми парадная упряжка, карета и церемониальный инвентарь до Лондона так и не доехали.

По версии издания, необычная просьба Будапешта могла быть связана со спортом: в сентябре 2027 года республика впервые примет чемпионат мира по драйвингу среди парных упряжек, и возвращение чемпионских липицианцев усилило бы венгерскую заявку.

Сейчас Будапешт добивается, чтобы «подарок был действительно подарком» и животные перешли в собственность британского короля окончательно и с урегулированным правовым статусом. Посольство Венгрии считает вопрос закрытым, Букингемский дворец от комментариев воздержался.