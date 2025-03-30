Сдерживание захвата Китаем Тайваня и укрепление внутренней безопасности названы главными приоритетами США. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннее руководство главы Пентагона Пита Хегсета, распространенное в середине марта.

Речь идет о девятистраничном временном стратегическом руководстве по национальной обороне, многие части которого помечены как секретные, пишет WP. В нем в общих чертах излагается концепция президента Дональда Трампа по подготовке к потенциальной войне против Китая и победе в ней, а также по защите интересов США от угроз в «ближнем зарубежье», включая Гренландию и Панамский канал.

Администрация США во время первого президентского срока Трампа и при Джо Байдене характеризовали Китай как «величайшую угрозу» для Вашингтона и нацеливали силы на подготовку и сдерживание конфликта в Тихоокеанском регионе. Документ за подписью Хегсета необычен тем, что потенциальное вторжение на Тайвань в нем рассматривается как эксклюзивный сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими потенциальными угрозами, пишет WP.

Это переориентирует обширную военную архитектуру США на Индо-Тихоокеанский регион, что выходит за рамки задач по внутренней обороне, говорится в материале.

Согласно руководству, Пентагон «примет на себя риск на других театрах военных действий» с учетом ограничений по персоналу и ресурсам, а также окажет давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону и взяли на себя роль в сдерживании угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана.

«Китай — единственная угроза, на которую ориентируется министерство, и отрицание захвата Китаем Тайваня как свершившегося факта при одновременной защите родины США — единственный постоянный сценарий министерства», — цитирует Хегсета газета.

Концепция того, как Пентагон будет создавать вооруженные силы и снабжать их ресурсами для отражения предполагаемых угроз, будет учитывать при чрезвычайном планировании только конфликт с Пекином.

Новое руководство Пентагона предусматривает увеличение присутствия войск в Тайване за счет подводных лодок, бомбардировщиков, беспилотных кораблей, сил специальных подразделений армии и корпуса морской пехоты.

Руководство Хегсета дает понять, что в случае конфликта с Россией США вряд ли окажут Европе существенную поддержку, если вообще окажут. Вашингтон намерен подтолкнуть союзников по НАТО к тому, чтобы они взяли на себя основную защиту региона. США поддержат Европу в ядерном сдерживании, а НАТО следует рассчитывать только на американские силы, которые не требуются для внутренней обороны или сдерживания Китая, говорится в документе.

В профильных комитетах конгресса, которым было представлено руководство Хегсета, документ сочли запутанным, сообщил источник WP. Он призывает к отказу от присутствия США в большинстве стран мира, включая Ближний Восток, но сосредоточен на демонстрации огневой мощи, сдерживании хуситов в Йемене и давлении на Иран.

«Существует противоречие между “мы хотим американской мощи и военного господства в мире”, и “мы хотим быть везде, но также и нигде”. Это непоследовательно, и им будет трудно разработать соответствующую стратегию», — считает собеседник издания.

В Национальной оборонной стратегии прежней администрации США на 2022 год подчеркивалось значение альянсов для противодействия России, а союзники назывались «величайшим глобальным стратегическим преимуществом». В ней также говорилось, что Россия представляет собой «острую угрозу» для жизненно важных национальных интересов США как за пределами страны, так и внутри.