Депутаты Госдумы вместо отпусков перед выборами могут отправиться на военные сборы, Минобороны их спланирует, а парламентарии уже готовы записываться, передает корреспондент RTVI.

Во время обсуждения пакета законов о расширении оснований для контрактов осужденных с Минобороны РФ председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны быть «поближе к Вооруженным силам», понимать «строительство Вооруженных сил и многое другое».

«Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим», — обратился он к замглавы Минобороны Виктор Горемыкину на пленарном заседании Госдумы.

Отправиться на военные сборы предлагается вместо отпусков, сказал Володин.

«Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения… Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов», — заявил спикер палаты парламента.

Он обратил внимание на исторический опыт, в СССР были курсы «Выстрел», а также другие формы подготовки.

«Политик, если он избрался и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен. Не все же проходили и службу в Вооруженных силах, и имеют военно-учетную специальность. Поэтому это необходимо. И вижу, что запрос такой есть», — заявил Володин.

«В части, касающейся сборов. Обязательно мы спланируем, согласуем по датам, по времени и по характеру даже этих сборов», — ответил ему Горемыкин.

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. В развитие указа установлена периодичность сборов — раз в три года, один раз в каждый созыв Госдумы.

Военные сборы для депутатов VIII созыва и их помощников, а также госслужащих аппарата — офицеров, пребывающих в запасе, анонсировались в 2022 году, их переносили с мая на июнь, а потом приняли решение, что парламентарии в них не участвуют, рассказал RTVI депутат Госдумы Станислав Наумов.

Он также сообщил, что намерен принять участие в сборах.

«Планирую участвовать сразу, как только буду зарегистрирован (на выборах) по подписям. Возможно, это будет связано с усилением системы ПВО вокруг Магнитогорска?» — сообщил Наумов.

До этого военные сборы для депутатов и аппарата Госдумы проводились в 2017 году.