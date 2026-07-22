Власти приграничного эстонского города Нарва передали государству земельный участок для строительства военного городка национальных Сил обороны. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на подписанный договор об обмене земельными участками.

Соглашение между мэрией Нарвы и Эстонской Республикой было подписано главой города Катри Райк и представителями Государственного центра оборонных инвестиций. На прошлой неделе документ также завизировал министр обороны страны Ханно Певкур, а до этого его одобрило Нарвское городское собрание.

Согласно договору, государство передаст Нарве участок под жилую застройку на улице Пимеайа площадью 1756 квадратных метров, рыночная стоимость которого оценивается в €84 тыс.

Взамен государство получит два принадлежащих городу участка на улице Тийги общей площадью почти 9,7 гектара. Рыночная стоимость этой земли составляет €462 тыс., поэтому государство выплатит Нарве компенсацию в размере €378 тыс.

«Заключение договора имеет стратегическое значение как для Нарвы, так и для государства. Город со своей стороны обеспечил все необходимые условия для того, чтобы переговоры и подготовка соглашения прошли конструктивно и оперативно», — заявила мэр Нарвы Катри Райк.

В министерстве обороны Эстонии отмечают, что строительство военного городка необходимо для обеспечения постоянного присутствия Сил обороны на восточной границе страны. В ведомстве напоминают, что с 1990-х годов в Нарве отсутствует постоянное размещение военных подразделений, несмотря на стратегическое значение города.

Предполагается, что создание военного городка должно повысить скорость развертывания подразделений в северо-восточном направлении и закрепить регулярное военное присутствие в Ида-Вирумаа, пояснял ранее Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK/ECDI).

Нарвский военный городок должен строиться в один этап: начало основных работ ожидается в конце 2026 года, ввод — летом 2028 года. Его назначение — обеспечить постоянное присутствие подразделения 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии, а также условия для размещения, службы, хранения имущества и подготовки личного состава.

На начальном этапе в городке временно разместят порядка 200 военнослужащих, но инфраструктура будет строиться с расчетом на размещение до 1 тысячи человек.

Какие еще подобные объекты есть в Эстонии

Ближайшим к Нарве действующим крупным военным объектом является городок в Йыхви, где дислоцируется Вируский пехотный батальон 1-й пехотной бригады. Йыхви расположен в северо-восточной Эстонии, сравнительно недалеко от границы с Россией, и уже используется для подготовки военнослужащих и подразделений территориальной обороны. В связке с Йыхви нарвский гарнизон будет формировать восточное направление базирования эстонских сухопутных сил.

Ключевым военным центром Эстонии остается Тапаский военный городок, где размещаются подразделения 1-й пехотной бригады, бронетехника и контингенты союзников по НАТО. Инфраструктура там систематически расширяется: в открытых планах закупок Эстонского центра оборонных инвестиций упоминались, в частности, ремонтно-технические помещения, склад и мойка для гусеничной техники. Этот объект играет роль основного пункта приема союзных сил.

В юго-восточной части страны важными объектами являются военные городки Таара и Реэдо в Выру. Таара используется эстонскими подразделениями и силами союзников; в частности, официально сообщалось о размещении там более 330 американских военнослужащих. Реэдо передан Силам обороны Эстонии как новый объект инфраструктуры в Вырумаа. Этот регион имеет стратегическое значение из-за близости к Псковской области РФ.

С военной инфраструктурой Вырумаа также связан полигон Нурсипалу. Формально это учебная территория, а не военный городок, однако ее развитие непосредственно влияет на возможности размещенных рядом частей. Эстония планировала увеличить площадь полигона примерно до 9 тыс. гектаров, то есть приблизительно втрое по сравнению с прежними размерами, для обучения более крупных подразделений и применения современной техники. Это расширение вызвало возражения части местных жителей.