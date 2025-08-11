Украинские спецслужбы пытались использовать пятерых российских пенсионерок для совершения терактов против военнослужащих в Московском регионе. Об этом говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ.

В ФСБ уточнили, что злоумышленники обманом похитили у женщин деньги через Telegram и WhatsApp, после чего их с помощью мошеннических схем и психологического воздействия привлекла украинская сторона.

По информации ФСБ, сотрудники украинских спецслужб по телефону называли себя представителями ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратур и других российских органов власти. Пенсионерки, надеясь, что вернут денежные средства, выполняли задания спецслужб Украины.

В пресс-релизе ведомства сказано, что женщины наблюдали за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих. Кроме того, их якобы привлекли к хранению боевых самодельных взрывных устройств (СВУ).

По данным ФСБ, пенсионеры должны были передать украинским военнослужащим самодельное взрывное устройство (СВУ), закамуфлированное под бытовые предметы. Спецслужба уточняет, что подрыв СВУ привел бы и к гибели женщин, которых хотели использовать в качестве «живых бомб».

Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Сотрудники ФСБ обратились к родственникам пожилых россиян с просьбой помочь защитить их от вовлечения в терроризм, пояснив, что представители силовых ведомств никогда не звонят по телефону или через мессенджеры на тему перевода и передачи денежных средств.

7 августа сотрудники ФСБ задержали в Новосибирской области двоих подростков, которые, по версии спецслужбы, планировали убийство военнослужащего с помощью химических веществ.

За два дня до того, 5 августа, ФСБ сорвала попытку покушения на гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода. Задержанный признался в подготовке убийства. По данным спецслужбы, через Telegram он установил связь с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.