ФСБ сорвала попытку покушения на гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, пишет ТАСС. По подозрению в подготовке покушения задержали гражданина России, ему вменяют государственную измене в форме оказания помощи иностранному государству (ст. 275 УК).

«В феврале 2025 года должен был установить и ликвидировать за денежные вознаграждения управляющего предприятием, задействованного в гособоронзаказе, и руководителя военно-гражданской администрации Российской Федерации», — сказал мужчина на допросе.

Задержанный признался в подготовке убийства. По данным спецслужбы, через Telegram он установил связь с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций. После этого «прибыл в Трубчевский район Брянской области для изъятия сброса с БПЛА».

В ФСБ уточнили ,что беспилотник должен был доставить огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Оружие планировалось применить для «убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории города Белгорода».

Помимо этого, в ходе допроса мужчина сообщил, что в июне 2024 года направлял своему куратору данные о диспозиции пункта временного расположения служащих, военной техники, средств РЭБ и ПВО Вооруженных сил России, будучи на боевой позиции в Харьковской области авиагруппировки войск «Север».

«Кроме того, координировал ракетные и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокации подразделений России, передавал установочные фотографии, контакты и данные известных мне военнослужащих», — добавил он

Ранее сообщалось о задержании в Рязани уроженца Молдовы с гражданством Российской Федерации по подозрению в сборе информации о российских Вооруженных силах с целью дальнейшей передачи украинской разведке.