Силовики задержали в Рязани уроженца Молдовы с российским гражданством, подозреваемого в сборе и передаче украинской разведке данных о Вооруженных силах России. Об этом 21 июля сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В сообщении говорится, что мужчина 2001 года рождения отправлял информацию об одном из российских подразделений ВС России, а также о предприятии оборонно-промышленного комплекса, которое расположено в Рязанской области.

Задержанный занимался сбором данных при участии куратора из Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, утверждает ФСБ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый в 2024 году посредством мессенджера Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской спецслужбы», — говорится в пресс-релизе.

По данным ФСБ, за содействие в сборе и передаче информации представители ГУР пообещали уроженцу Молдовы помочь безопасно покинуть территорию России и выехать «в государство-член НАТО Францию». После этого, говорится в сообщении, мужчина планировал вступить в украинское вооруженное формирование, запрещенное в России и участвующее в боях на стороне Киева в рамках военной операции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена в форме шпионажа). По этой статьей задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», — добавили в ЦОС ФСБ.

В спецслужбе указали, что согласившиеся на сотрудничество с украинской стороной граждане «будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание».