В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали двоих подростков, говорится в пресс-релизе ведомства, которое передает ТАСС. По версии спецслужбы, задержанные планировали убийство военнослужащего с помощью химических веществ.

В ФСБ сообщили, что подростки «получили заказ на убийство» на одном из ресурсов по поиску быстрого заработка. Деятельность задержанных координировали с территории Украины через Telegram.

По информации спецслужбы, подросткам передали три емкости с химическими веществами, которые вызывают острую сердечную недостаточность и возможную смерть. ФСБ уточнила, что они нанесли эти вещества на ручку двери водителя, а также на боковое зеркало заднего вида личного автомобиля военнослужащего.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что задержанным предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой).

«Противоправная деятельность подростков была пресечена сотрудниками УФСБ России. Военнослужащий не пострадал», — отметила представитель ведомства.

Подросткам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также в отношении задержанных назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы. Возраст фигурантов и другая информация о них не приводится.

5 августа ТАСС писал, что ФСБ сорвала попытку покушения на гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода. Задержанный признался в подготовке убийства. По данным спецслужбы, через Telegram он установил связь с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.