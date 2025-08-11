Пользователи сообщили о проблеме со звонками в WhatsApp и Telegram в России, сообщают Downdetector и «Сбой.рф». Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев («Новые люди») в беседе с RTVI отметил, что информации о причинах сбоев пока нет, но государство в любом случае должно отказаться от «логики запрета», потому что это вызывает возмущение у людей.

Ранее операторы «большой четверки» — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, сообщали Forbes и «Осторожно Media» со ссылкой на источник в кабмине. По мнению участников рынка, это поможет бороться с кибермошенничеством и предотвратит полную блокировку зарубежных мессенджеров, так как «будут сняты основные претензии силовиков». В Роскомнадзоре пока не комментировали это предложение. Однако часть пользователей с вечера 10 августа жалуются на проблемы со звонками в WhatsApp и Telegram: вызовы не проходят или сбрасываются, не всегда приходят уведомления, а работа приложений нестабильна. В отдельных случаях, по словам граждан, помогает VPN.

Ткачев сообщил RTVI, что у него нет информации о блокировках мессенджеров. Сбои в иностранных сервисах действительно есть, но они носят локальный характер, отметил он, добавив, что причина этих неполадок пока неизвестна.

«Не могу сказать, является ли это ответом на просьбу операторов “большой четверки”, так как ответов от официальных лиц не было. Но сама мотивация просьбы, что люди стали пользоваться чаще интернет-звонками, чем сотовой связью, ведет к непониманию глубины ситуации. Если заблокируют под данным предлогом звонки на зарубежных площадках, то люди будут так же звонить с помощью российских аналогов или через VPN», — сказал депутат.

Ткачев подчеркнул, что блокировка иностранных сервисов «усложнит людям жизнь и вызовет [у них] только возмущение».

«Необходим конкурентный подход, а не логика запрета, которая прежде всего показывает слабость перед сложившейся ситуацией», — сказал парламентарий.

Отдельно Ткачев высказался о «противоречии между идеями такого запрета и идеями о развитии отечественного мессенджера МАХ».

«Через него ведь тоже можно совершать звонки. Так с чем предлагают бороться — со всеми интернет-звонками и тем самым тормозить развитие отечественного продукта или снова перед нами точечная борьба с иностранными мессенджерами, которая будет решаться с помощью VPN? И если так, то при чем здесь операторы связи? В очередной раз говорю о том, что действовать надо не запретами, а предлагать лучшие условия», — сказал собеседник RTVI.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов раскритиковал идею мобильных операторов запретить звонки через мессенджеры. По его мнению, участники рынка думают лишь о прибыли и введении монополии на связь, что может «хотят вернуть граждан в прошлый век», в то время как нужно работать над решением проблем.

«Сотовые компании теряют на отказе от голосовых звонков и СМС, но при этом они исправно увеличивают тарифы, включая плату за мобильный интернет. Делают это синхронно, и я считаю, что ФАС давно нужно проверить «большую четверку» на признаки картеля и в целом ограничить их аппетиты. <…> На абонентах хотят банально заработать запретами. Я призываю правительство не идти на поводу у сотовых монополистов», — заявил он.

Миронов отметил, что, согласно имеющимся данным за 2024 год, «большинство мошеннических звонков идут как раз через крупнейших сотовых операторов».

«Вместо того чтобы пытаться установить официальную монополию на связь, им стоит ликвидировать свои провалы в борьбе с мошенниками. Закрывать уязвимости, усиливать фильтрацию и блокировку нежелательных вызовов. Причем для абонентов эти услуги должны быть бесплатными», — подчеркнул парламентарий.

11 августа основательница издания Daily Storm Анастасия Кашеварова сообщила, что «блокировка WhatsApp началась»: «По техническим причинам 1 июля блокировка не состоялась, решено с 1 августа начать, и вот только сейчас раскачались по защите населения от кибермошенников и террористов».

Источник «Коммерсанта» рассказал, что проблемы со звонками в мессенджерах могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp, тестирования которых начались 1 августа.

Газета напоминает, что обсуждение блокировки голосовых вызовов в мессенджерах из-за мошенников обсуждалась еще в декабре 2024 года, когда рассматривались два сценария: «блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах».

18 июля первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». По его мнению, претендентом на долю WhatsApp станет российский национальный мессенджер МАХ. 28 июля Горелкин выразил мнение, что МАХ «попробует отвоевать долю в честной конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок».