Блокировка Telegram является «ударом по интересам будущего России», поскольку сокращает возможности для обсуждения сценариев развития страны. Такое мнение журналист Максим Шевченко высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Запрет Telegram, я считаю, — это удар по интересам будущего России. Это сокращение формата обсуждения сценариев развития будущего, сведение этого обсуждения к «раз, два, три». Как вот сержант строит бойцов, говорит: «Так, мы сегодня копаем от заката до рассвета. Всё, вопросы есть? Вопросов нет. До свидания, выполняйте». Вот и всё», — порассуждал Шевченко.

Журналист сказал, что у него есть закрытый Telegram-канал. «У меня подписка, я плачу с нее налоги государству. Это мой бизнес фактически», — подчеркнул он.

«И вдруг приходят люди, которые говорят: «Мы тебе не разрешаем работать. Мы запрещаем Telegram». Я это сравниваю с тем, что, если бы я пахал землю, например, и мне говорят: «Всё, ты не можешь пахать землю. Земля тебе больше не принадлежит»», — продолжил Шевченко.

Он объясняет блокировку борьбой внутри власти.

«История с Telegram — это вообще не про информационную безопасность, это про борьбу кремлевских группировок. У меня просто нет никаких сомнений», — заявил Шевченко.

В марте в России начали блокировать Telegram. Его основатель Павел Дуров пообещал, что мессенджер продолжит совершенствовать способы обхода ограничений.

14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ограничения в работе интернета продиктованы соображениями безопасности.

«Сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — заверил официальный представитель Кремля.