Ситуацию вокруг задержания двух сестер из Ростова-на-Дону из-за публикации видео с танцами на фоне кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы пытаются превратить в «большую войну». Таким мнением поделился с «Комсомольской правдой — Ростов-на-Дону» пресс-секретарь главы Донской митрополии, депутат Законодательного собрания Игорь Петровский.

«По поводу двух девочек, которые подергали ручками и ножками на фоне нашего прекрасного кафедрального собора: вижу, что кто-то пытается превратить этот маленький сюжет в большую войну», — сказал он.

Петровский обратил внимание на «болезненную» тенденцию «превращать церковь в пугало, а верующих — в обидчивых маразматиков». По словам представителя митрополии, такой образ не имеет ничего общего ни с РПЦ, ни с прихожанами.

По мнению Петровского, «враги» церкви стремятся «изуродовать светлый лик веры, превратив его в злобную гримасу, в вечно оскорбленный пейзаж». Истинные верующие не будут реагировать на «глупости подстрекателей», подталкивающих Церковь к подаче жалобы в полицию, считает собеседник издания. Он добавил, что реагировать нужно в ответ на «совсем похабное поведение на фоне святынь».

«Но, когда два подростка и один не сильно трезвый пешеход танцуют что-то там в хорошем веселом настроении, — не надо кричать церковному сообществу: „Фас“», — заявил Петровский.

Он добавил, что раздувающие скандал провокаторы вызывают в этой ситуации больше вопросов, а также призвал быть добрее, любить друг друга и «не вестись на науськивание».

26 апреля полиция Ростова-на-Дону сообщила о задержании двух девушек 16 и 35 лет, снявших видеролик с танцами на фоне собора. В пресс-релизе ГУ МВД говорится, что видео «вызвало негативную реакцию жителей города и обсуждение в социальных сетях».

Задержанные на допросе признали вину, однако не смогли объяснить мотивы своего поступка. В отношении девушек составили административные протоколы об «умышленном публичном осквернении предметов религиозного почитания» (ч.2 ст. 5.26 КоАП). В полиции напомнили, что такие действия могут повлечь и уголовную ответственность.