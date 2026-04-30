Президент России Владимир Путин не приглашал американского коллегу Дональда Трампа на парад 9 мая в Москву, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил RTVI, что Кремль позже сообщит, кто из зарубежных лидеров приедет на Парад Победы в Москве. До этого он говорил, что некоторые главы государств уже выразили желание «разделить с нами радость этого праздника». В частности, о готовности приехать в Москву на 9 мая заявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Минобороны России сообщило, что парад Победы в Москве пройдет без тяжелой военной техники, а также без участия кадетов и воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ из-за «текущей оперативной обстановки». Песков объяснил, что парад пройдет в этом году в усеченном формате из-за террористической угрозы со стороны Украины. В Кремле добавили, что широкоформатные парады проходят в юбилейные годовщины Победы.

29 апреля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер в ходе беседы рассказал о ситуации в зоне военной операции. По его словам, президенты России и США сошлись во мнении, что Киев при поддержке европейцев «ведет линию на затягивание конфликта».

Трамп назвал разговор с российским лидером «очень хорошим» и выразил мнение, что тот «еще давно был готов заключить сделку» по Украине, но «некоторые люди» затруднили этот процесс.

По итогам разговора с американским президентом Путин выразил готовность пойти на временное прекращение огня в зоне СВО по случаю Дня Победы. В Кремле отметили, что Трамп поддержал инициативу и выразил уверенность в том, что окончание конфликта «уже близко». Сам глава Белого дома позднее заявил, что идею о временном перемирии выдвинул он.