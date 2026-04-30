Экипаж сухогруза Caffa, в составе которого есть россияне, находится на судне, задержанном шведскими властями еще в марте. Об этом RTVI рассказал посол России в Швеции Сергей Беляев. Накануне прокуратура королевства наложила на него арест «по требованию третьей стороны».

«Сухогруз «Каффа», следовавший под гвинейским флагом, был задержан шведскими властями в марте этого года. 29 апреля в шведских СМИ появилась информация о том, что прокуратурой Швеции на судно был наложен арест по требованию третьей стороны, название которой не уточняется», — рассказал Сергей Беляев RTVI.

По данным российской дипмиссии, во время задержания «сухогруз следовал без груза».

«Шведским транспортным агентством предъявлен ряд замечаний к техническому состоянию судна, наложен запрет на его эксплуатацию до исправления этих замечаний», — уточняется в комментарии посла России.

В посольстве подтвердили, что экипаж, включая капитана, все еще остается на территории Швеции, а точнее — на борту судна.

«Экипаж, в составе которого есть российские граждане, находится на судне. Посольство России в Швеции внимательно отслеживает вопрос о должном соблюдении прав граждан России. С экипажем, в том числе с капитаном сухогруза, имеется контакт по линии консульского отдела Посольства», — заключил Сергей Беляев.

Ранее Сергей Беляев рассказывал РИА Новости, что российский капитан сухогруза был задержан шведской прокуратурой по подозрению в использовании поддельных документов, но 22 апреля его отпустили «в связи с отсутствием доказательств предъявленных ему обвинений». Тогда капитану разрешили вернуться на судно к остальным членам экипажа.

Операцию по задержанию сухогруза Сaffa 6 марта провела береговая охрана Швеции при поддержке полиции, в ней участвовали спецназовцы. По запросу какой страны это произошло, не говорится. Однако министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщал в соцсети X, что Caffa находится в санкционном списке Украины.

По данным шведского телеканала SVT, в июле 2025 года сухогруз занимался перевозками зерна из Севастополя в Сирию. Его подозревают в принадлежности к российскому «теневому флоту».

В конце апреля последовало развитие событий: прокурор Швеции Хакан Ларссон объявил о решении конфисковать грузовое судно после запроса о юридической помощи от другого государства. В Стокгольме не исключили, что сухогруз может быть передан этому другому государству (подобных прецедентов еще не было).

«Я принял решение конфисковать судно, чтобы суд мог рассмотреть вопрос о возможности его передачи другому государству», — пояснил прокурор.