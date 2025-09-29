Минобороны России сообщило утром 29 сентября об уничтожении 84 беспилотников минувшей ночью.

По данным военного ведомства, 24 дрона сбили в Брянской области, 21 — в Белгородской, по девять — в Воронежской и Смоленской, семь — в Калужской, четыре — в Московском регионе, три — в Орловской области, один — в Курской. Где были сбиты остальные шесть дронов в ведомстве не сообщили.

В одном из муниципалитетов Воронежской области в частном доме выбило окно, а также повреждены кровля и стены, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших нет.

В Брянской, Смоленской и Калужской областях разрушений и пострадавших нет, сообщили местные власти.

О последствиях в Белгородской, Орловской областях и Московском регионе не сообщается.

Накануне, 28 сентября, Белгород и населенные пункты области оказались обесточены после ракетного обстрела инфраструктуры ВСУ. Утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что основная часть работ по восстановлению электроэнергии завершена. Издание SHOT утверждало, что Украина била по Белгороду из установок РСЗО HIMARS.