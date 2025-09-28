Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 сентября нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области. В регионе начались перебои с подачей электроэнергии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали два мирных жителя — их госпитализировали.

Гладков сообщил об атаке на инфраструктуру Белгорода в 19:35 мск. Из-за перебоев в подаче электричества местные подразделения в «Водоканале» и больницы перешли на резервные источники питания. Губернатор отметил, что к ним подключат все нуждающиеся предприятия.

Глава Белгородской области предупредил, что из-за отсутствия электроэнергии может плохо работать оповещение о ракетной опасности или атаках БПЛА. В связи с этим он попросил граждан покинуть улицы и находиться дома.

В 20:41 мск Гладков заявил, что Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Все службы работают на местах», — написал он в телеграм-канале.

По данным Shot, украинские бойцы использовали для атаки РСЗО HIMARS. Местные сообщили, что слышали несколько мощных взрывов. После этого в районе одной из электроподстанций поднялся серый дым.

О том, что ВСУ использовали РСЗО HIMARS, также пишет телеграм-канал VOBLA. Местные жители утверждают, что украинские военные разместили пусковые установки РСЗО в жилых районах Харькова — с этих позиций якобы «ведется обстрел территории Белгородской области».

По информации VOBLA, массовое отключение электроэнергии в Белгороде произошло вследствие удара ВСУ по местной ТЭЦ

«Большая часть города без света и ряд населенных пунктов в области», — отмечал телеграм-канал.

Не работают светофоры и лифты

«Белгород №1» указывает, что о перебоях со светом сообщают жители Дубового, Северного, Майского, Стрелецкого, Репного. Также его частично нет в Шебекино, Старом Осколе, Чернянке и Волоконовке.

Очевидцы предупреждают, что на дорогах Белгорода не работают светофоры и освещение. ГАИ выставили экипажи для регулирования движения, заверил мэр Белгорода Валентин Демидов.

«В городе перебои со светом и водой. <…> Все службы работают, чтобы нормализовать обстановку в максимально сжатые сроки», — объяснил он.

Перебои наблюдаются и в работе лифтов. Жители города рассказали «Белгород №1», что после отключения электричества просидели в лифте полчаса.

В «Белгородэнерго» заявили, что восстанавливают электроснабжение в регионе.

«Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в максимально сжатые сроки», — сообщили представители организации РИА Новости.

По данным «Белгород №1» на 20:29 мск, свет возвращается в некоторые дома города.