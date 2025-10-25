В ночь на 25 октября на подлете к Москве были сбиты семь беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сообщения о перехваченных дронах появлялись в канале Собянина с 2:28 мск до 5:46 мск. Летевшие на Москву беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны, на местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы, следует из постов мэра.

В сводке Минобороны говорится, что всего за ночь над Московским регионом было уничтожено девять беспилотников, семь из них — на подлете к столице.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что о звуках взрывов сообщали жители подмосковных Раменского и Красногорска.

Всего в ночь на 25 октября средства ПВО перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России, сообщило Минобороны. Помимо Москвы и Московской области, 20 дронов сбили в Ростовской области, 19 — в Волгоградской, 17 — в Брянской, 12 — в Калужской, 11 — в Смоленской, девять — в Белгородской области, по восемь — в Воронежской и Ленинградской, по два — в Новгородской, Рязанской и Тамбовской, по одному — в Тверской и Тульской областях. В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА возник пожар в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская. Его оперативно потушили, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Также было повреждено частное жилое строение, никто не пострадал.

24 октября Собянин сообщил о трех сбитых на подлете к Москве беспилотниках. Утром в пятницу дрон влетел в одну из квартир на 14-м этаже многоэтажного дома в ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске. БПЛА взорвался и повредил три квартиры, обломки бетонных стен и осколки стекол вылетели во двор. В результате пострадали пять человек, включая восьмилетнего мальчика, их госпитализировали.

Подмосковные власти пообещали выплатить пострадавшим от 100 до 500 тыс. рублей. Владельцы трех квартир, которые получили повреждения, получат 100 тыс. рублей, а после оценки ущерба еще до 2 млн рублей от муниципалитета. Первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина рассказала РБК, что на время восстановительных работ жильцов дома переселят в гостинцы и помещения маневренного фонда.