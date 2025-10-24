Силы ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин утром в пятницу, 24 октября.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, говорится в сообщении. Где именно были перехвачены дроны, не уточняется.

Утром 24 октября о звуках взрывов сообщают жители подмосковного Раменского в районе станции Бронницы, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

На фоне атаки беспилотников в Росавиации сообщили о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

В ночь на 24 октября в результате атаки БПЛА получил повреждения многоэтажный жилой дом в ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске. Беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Взрыв прошел внутрь дома, в результате были повреждены три квартиры, обломки и стекла выбросило во двор. Из подъезда, в который врезался беспилотник, эвакуировали 70 человек.

В результате попадания дрона в дом в Красногорске пострадали пять человек, их госпитализировали. У четверых пострадавших черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. Кроме того, пострадал ребенок, у него вывих колена и легкие травмы голени.

Как следует из сводок Минобороны России, всего за ночь и утро 24 октября силы ПВО перехватили один украинский беспилотник над территорией Московского региона. Всего с 0:00 до 8:00 мск военные сбили 136 БПЛА над российскими регионами, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В четверг, 23 октября, Собянин сообщил об одном сбитом на подлете к Москве беспилотнике. На фоне атаки были введены ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский, которые сняли спустя около 15 минут. До этого работа московских аэропортов не приостанавливалась в течение месяца.